São Silvestre vai reciclar copos plásticos usados pelos corredores no dia 31

Os copos plásticos de água distribuídos aos participantes da 95.ª Corrida Internacional de São Silvestre, na próxima terça-feira, em São Paulo, serão recolhidos, reciclados e transformados em lixeiras para a coleta seletiva. Serão distribuídos um total de 720 mil unidades. A reciclagem será possível graças à parceria do Movimento Plástico Transforma e da Yescom, organizadora da prova.

Os 15km da corrida exigem dos atletas muita hidratação e a embalagem de plástico é a maneira mais apropriada para o participante ingerir o líquido de forma rápida e segura. Os organizadores distribuem milhares de copos de água, em diversos pontos ao longo do percurso. A iniciativa procura evidenciar a importância da economia circular. Um dos objetivos do Movimento Plástico Transforma é estimular a reciclagem de materiais e educar quanto ao uso e o descarte corretos.

Equipes responsáveis pela coleta dos copos estarão ao longo do percurso para recolher o material descartado. Ao fim da corrida, caminhões recolhem o material e encaminham a uma recicladora, onde ocorre o processo de triagem e reciclagem. A matéria-prima reciclada é então transformada em novos produtos: lixeiras para coleta seletiva que serão doadas a instituições.

“Queremos aproveitar um evento tão grande como a São Silvestre para conscientizar sobre a importância do descarte correto e do poder da reciclagem. Embalagens descartáveis podem ser transformadas em objetos que contribuam para uma sociedade mais sustentável”, afirmou Simone Carvalho, uma das coordenadoras do Movimento Plástico Transforma.

Criado em 2016, o movimento procura mostrar a utilização e a reutilização do plástico de forma criativa e responsável em soluções que podem transformar o dia a dia e o futuro da população. A primeira iniciativa do Movimento Plástico Transforma foi a instalação interativa PlastCoLab, uma ação que já impactou mais de 37 mil pessoas e contou com quatro edições em São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Brasília.

O movimento também é responsável pela Estação Plástico Transforma, iniciativa instalada no Parque KidZania, no Shopping Eldorado, em São Paulo, que procura demonstrar de forma lúdica e educativa as principais etapas do processo de reciclagem do plástico.