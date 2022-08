São Paulo X Red Bull Bragantino: prováveis times, desfalques e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 18:00 Compartilhe

Neste domingo (14), o São Paulo e o Red Bull Bragantino se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, no estádio do Morumbi.

Galeria

> Confira o ranking dos times com mais pênaltis a favor no Brasileirão 2022



Tabela

> Veja tabela do Campeonato Brasileiro

O São Paulo viveu uma alegria recente na última semana. A equipe garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, após eliminar o Ceará em uma disputa de pênaltis na Arena Castelão. Porém, seu foco agora volta para o Brasileirão – onde não vive um bom momento.

O elenco de Rogério Ceni não vence há seis partidas na competição, e enfrenta uma situação delicada. Além do alto número de empates (foram onze e somente cinco vitórias), está distante dos líderes. Atualmente, o Tricolor ocupa a 11ª posição, com 26 pontos.

>>> Assine o Premiere no Prime Video e acompanhe todas as emoções do seu clube no Brasileirão<<<

Por outro lado, o Red Bull Bragantino está em uma situação mais tranquila. Mesmo vindo de uma derrota recente para o Atlético-GO por 2 a 1, soma 30 pontos e mira se aproximar mais do G6 da tabela.

O retrospecto dos encontros recentes é melhor para o lado do Massa Bruta. Nos últimos dez duelos, a equipe de Bragança venceu o clube do Morumbi cinco vezes. O Tricolor venceu três. Foram dois empates.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o último jogo entre os dois times terminou em 1 a 1.

SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO



Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 14/08/2022, às 16h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Onde acompanhar: TV Globo, Premiere, tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO

Felipe Alves; Diego Costa, Luizão (Miranda) e Léo; Igor Vinícius (Moreira), Gabriel Neves, Galoppo, Patrick (Alisson) e Welington; Luciano e Bustos. Técnico: Rogério Ceni

DESFALQUES: Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Caio (cirurgia no joelho direito), Luan (aprimora a forma física após

cirurgia no adutor esquerdo), Jandrei (trauma nas costas), Rafinha (pequeno estiramento na região posterior da coxa direita) e André

Anderson (dores musculares).

PENDURADOS: Éder, Reinaldo, André Anderson e Igor Vinícius.

SUSPENSOS: Pablo Maia (terceiro cartão amarelo)

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Kevin Lumónaco e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Jan Hurtado. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques: Ytalo (inflamação no calcanhar esquerdo), Alerrandro (se recupera de uma lesão no posterior da coxa esquerda)

Pendurados: Helinho, Realpe, Alerrandro, Sorriso e Carlos Eduardo.

Voltam de suspensão: Natan.

E MAIS:

E MAIS: