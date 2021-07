São Paulo x Red Bull Bragantino: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam no Morumbi, às 18h15, neste domingo (4). Tricolor busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, enquanto o Massa Bruta quer manter sua invencibilidade

Neste domingo (4), o São Paulo recebe o Red Bull Bragantino, no Morumbi, pela nona rodada do Brasileirão de 2021. A partida marca o confronto entre dois times de realidades muito distintas no campeonato, sendo o duelo entre o líder e o 17º colocado da competição.

Mandante da partida, o São Paulo começou o campeonato muito mal. O time vive seu pior início em alguma competição em toda sua história, após não vencer nenhuma das primeiras oito partidas.

Ao todo, o time tem apenas cinco pontos somados dos 24 disputados até então no torneio, com cinco empates e três derrotas. O time é o atual pior ataque do torneio, ao lado de Grêmio, Cuiabá e Sport.

Com muitos jogadores voltando do departamento médico nos últimos jogos, o time ainda sofre com alguns desfalques para o jogo contra o Massa Bruta. O trio William, Luciano e Gabriel Sara ficará de fora da partida, com os três atletas lesionados e em recuperação.

O zagueiro Miranda deixou o gramado sentindo dores contra o Corinthians, na última quarta-feira (30) e é dúvida para o jogo. Luan, que também deixou o campo nas mesmas circunstâncias, treinou normalmente e deve ser titular.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino chega embalado na competição. Líder do Brasileirão, o Massa Bruta está invicto, com cinco vitórias e três empates, somando 18 dos 24 pontos disputados até o momento.

Na última partida, a equipe de Bragança Paulista empatou sem gols contra o Ceará, no Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada do Brasileirão.

A equipe conta com uma série de desfalques. Após as saídas de Cuello e Hurtado, que tiveram seus empréstimos terminados, o time não conta com Léo Ortiz, convocado pela seleção brasileira, Luan Cândido, Rafael Luiz e Gabriel Novaes, lesionados e Bruno Tubarão, que se recupera de cirurgia no tornozelo.

SÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINO

Local: Estádio do Morumbi

Data e horário: 4 de julho de 2021, às 18h15

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS), Michael Stanislau (RS) e Douglas Marqies das Flores (SP)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO

Volpi; Bruno Alves, Miranda (Diego Costa) e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rigoni e Eder. Técnico: Juan Branda

Desfalques: William, Gabriel Sara e Luciano (lesionados), Arboleda (seleção equatoriana) e Crespo (Covid-19).

Pendurados: Bruno Alves, Welington, Benítez e Liziero .

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Pedrinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Desfalques: Léo Ortiz (seleção brasileira), Luan Cândido, Rafael Luiz, Gabriel Novaes (lesão), Jan Hurtado e, Cuello (fim do contrato de empréstimo) e Bruno Tubarão (recupera-se de cirurgia no tornozelo).

