São Paulo x Palmeiras, Campeonato Italiano e mais… saiba onde assistir aos jogos da sexta-feira Clássico paulista acontece por rodada atrasada do Brasileirão. Enquanto isso, partidas dos campeonatos europeus também agitam o dia do futebol

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo-SP.

Além disso, partidas do Campeonato Italiano, Premier League, Bundesliga e outras competições também movimentam o dia dos amantes do futebol.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

14h30 – Fiorentina x Spezia

Serie A Tim

Onde assistir: TNT Sports

16h30 – Arminia Bielefeld x Wolfsburg

Bundesliga

Onde assistir: One Football



16h45 – Cagliari x Torino

Serie A Tim

Onde assistir: TNT Sports

17h – Wolverhampton x Leeds United

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil



21h30 – São Paulo x Palmeiras

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

