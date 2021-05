São Paulo x Mirassol: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. Jogo, com cara de revanche, vale vaga para a decisão do estadual

São Paulo e Mirassol se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Morumbi, pelo jogo único da semifinal do Campeonato Paulista de 2021. O Tricolor se classificou após vencer a Ferroviária por 4 a 2, enquanto o Leão eliminou o Guarani nos pênaltis, após empate sem gols.

O São Paulo tem somente a vantagem de jogar em casa, pela melhor campanha. Um empate leva a decisão da vaga à final para os pênaltis.

Para a partida, o técnico Hernán Crespo pode contar com os retornos do meia Daniel Alves e do atacante Luciano. Ambos treinaram com bola neste sábado e podem estar à disposição do treinador argentino.

No entanto, o Tricolor ainda tem desfalque para o jogo. Eder se recupera de uma lesão muscular e fez um treinamento com os fisioterapeutas do São Paulo no CT da Barra Funda. Portanto, a sua presença é improvável.

Já o Mirassol quer repetir o feito alcançado em 2020, quando eliminou o São Paulo no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Do time que entrou em campo na vitória por 3 a 2, sete jogadores seguem: os zagueiros Danilo Boza e Reniê, os laterais Daniel Borges, Moraes e Vinicius, o volante Eduardo e o meia Kauan. No entanto, apenas dois devem ser titulares: Daniel Borges e Reniê.

SÃO PAULO X MIRASSOL

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 16 de maio de 2021 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Arbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR:Marcio Henrique de Gois

Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real no LANCE!

SÃO PAULO

Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Daniel Alves), Luan, Liziero, Gabriel Sara (Luciano) e Reinaldo; Benítez e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques: Eder (lesionado), Daniel Alves e Luciano (dúvidas).

Suspensos: –

MIRASSOL

Alex Muralha; Daniel Borges, Carlão, Reniê e Souza; Daniel, Diego Gonçalves, Cassinho, Neto; Fabrício Daniel e Pedro Lucas. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques: –

Suspensos: –

