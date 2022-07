São Paulo x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão As duas equipes se encontram pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi

O São Paulo e o Fluminense se enfrentam neste domingo (17), às 16h, pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro das equipes de Diniz e Rogério Ceni acontecerá no estádio do Morumbi.

O Tricolor paulista ocupa, atualmente, a sétima posição na tabela da competição, com 23 pontos. Porém, os últimos confrontos foram de muito alívio para a equipe. Na última semana, o São Paulo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Palmeiras no Allianz Parque em uma disputa de pênaltis.

Já pelo Campeonato Brasileiro, vem de um empate recente na última rodada contra o Atlético-MG, por 0 a 0. Para o encontro com a equipe do Rio de Janeiro, de acordo com falas recentes após o Choque-Rei, Ceni deve poupar alguns nomes e ir a campo com ‘crias de Cotia’. Mesmo com as lesões que assombram o São Paulo há alguns jogos, a equipe já conta com a volta de Nikão e Talles Costa, que estiveram presentes no último confronto.

O Fluminense chega embalado e sem saber o que é perder há sete jogos. São seis vitórias consecutivas para o time de Fernando Diniz, que garantiu a classificação às quartas da Copa do Brasil na última semana após bater o Cruzeiro. O treinador não deverá ter desfalques para o confronto.

O Tricolor é o atual quinto colocado, com 27 pontos, e tenta se firmar entre os primeiros para manter vivo o sonho do título tão frisado pelo treinador.

SÃO PAULO X FLUMINENSE



CAMPEONATO BRASILEIRO – 17ª RODADA

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data e hora: 17 de julho de 2022, às 16h

Árbitro: Wilton Perreira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: TV Globo, Premiere e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO

Jandrei; Diego Costa, Luizão e Léo; Moreira, Pablo Maia, Talles Costa, Igor Gomes e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

DESFALQUES: Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Luan (cirurgia no adutor esquerdo), Alisson (entorse no joelho direito), Reinaldo (estiramento no adutor direito), Caio (cirurgia no joelho direito), Colorado (transição após lesão no reto femoral direito), André Anderson (dores musculares), Miranda (dores musculares)

PENDURADOS: Igor Vinicius, Calleri, Pablo Maia, Patrick, Reinaldo, Éder e André Anderson



FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

DESFALQUES: David Braz (lesão na coxa direita) e Luan Freitas (cirurgia no joelho)

​

PENDURADOS: Felipe Melo, Fernando Diniz (técnico), Manoel, Yago Felipe e David Braz

