São Paulo x Fluminense no Morumbi opõe Cano e Calleri, artilheiros do Brasileirão

Empolgados pela classificação às quartas da Copa do Brasil, São Paulo e Fluminense duelam neste domingo, às 16h, no Morumbi. A partida da 17ª rodada do Brasileirão opõe rivais que atravessam momento positivo e o goleador e o vice-artilheiro da competição: Germán Cano e Jonathan Calleri. Tratam-se de atacantes goleadores, argentinos e tricolores que precisam de poucos toques para ir às redes e que têm números semelhantes em 2022.

Cano não vê ninguém em sua frente na lista que reúne os artilheiros do Brasileirão. O argentino do Fluminense soma 10 gols em 16 jogos. Tem um a mais que o compatriota do São Paulo. Calleri balançou as redes nove vezes também em 16 partidas. Cada um deu uma assistência.

Ambos disputaram todos os compromissos de suas equipes no torneio nacional até o momento. Eles são as figuras mais decisivas de seus times. São eles que os companheiros procuram no ataque a todo momento, já que são capazes de decidir uma partida.

Cano vem de uma sequência de jogos melhores que Calleri. O atacante do Flu marcou cinco gols nos últimos cinco jogos. Na temporada, ostenta 27 gols. Foi fundamental para a escalada do time na tabela do Brasileirão, no qual soma 27 pontos e briga entre os líderes, e para a classificação às quartas da Copa do Brasil, com dois gols nos duelos diante do Cruzeiro (2 x 1 e 3 a 0). São quatro vitórias seguidas da equipe treinada por Fernando Diniz, ex-técnico são-paulino.

“Com pés no chão, ainda temos muito a melhorar, estamos conscientes disso, mas acho que podemos bater de frente com qualquer um do Brasil”, disse o meia colombiano John Arias, contente com o desempenho do time carioca.

Embora Calleri tenha ido às redes apenas uma vez nos últimos cinco jogos, contra a Universidad Católica, no Chile, o argentino de 28 anos continua importante para a equipe de Rogério Ceni. Foi ele, por exemplo, que sofreu o pênalti contra o Palmeiras que resultou no gol que levou o jogo para a disputa de penalidades, vencida pelo time tricolor. Em 2022, Calleri já anotou 18 gols.

No Brasileirão, o São Paulo não perde há três jogos, mas ainda faz campanha claudicante. A ideia é embalar com um triunfo em casa diante de um rival que briga pelo mesmo objetivo para colar nos líderes da competição.

“Tenho prazer de trabalhar no São Paulo, por isso que estamos aqui. Se vamos ser campeão? Acho bem difícil, mas vamos brigar todos os dias e lutar. Quero montar um time competitivo para o São Paulo começar o próximo com as pessoas o colocando entre os três ou quatro favoritos”, afirmou Ceni, que não deve ter Miranda. O zagueiro foi substituído no Allianz Parque com dor na panturrilha e é nova dor de cabeça ao técnico.