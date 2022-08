São Paulo x Flamengo, Fluminense x Corinthians… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de quarta-feira

admin3 24/08/2022 - 2:00 Compartilhe

A agenda esportiva desta quarta-feira promete muita emoção para os amantes de esporte. O dia conta com as semifinais da Copa do Brasil, amistoso de gigantes europeus e confrontos da Champions League.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

COPA DO BRASIL



19h30 – Fluminense x Corinthians

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – São Paulo x Flamengo

Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

AMISTOSO

16h30 – Barcelona x Manchester City

Onde assistir: ESPN e Star+

CHAMPIONS LEAGUE

16h – PSV x Rangers

Onde assistir: TNT e HBO Max

