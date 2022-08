São Paulo x Flamengo, Avaí x Corinthians… Saiba onde assistir aos jogos de sábado do Brasileirão

Parceria Lance & IstoÉ 06/08/2022 - 2:00 Compartilhe

Abrindo a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, cinco partidas acontecem para estremecer com as emoções de diversos torcedores espalhados pelo país. As disputas variam desde briga pelo título até fuga do Z-4. Confira a seguir a tabela com os horários e onde assistir aos jogos!

TABELA

​> SIMULADOR – arrisque resultados e simule o Campeonato Brasileiro

16h30 – Botafogo x Ceará

Onde assistir: Premiere

16h30 – Juventude x América-MG

Onde assistir: Premiere

19h – Atlético-GO e Red Bull Bragantino

Onde assistir: Premiere

19h – Avaí x Corinthians

Onde assistir: Premiere

20h30 – São Paulo x Flamengo

Onde assistir: Globo e Premiere

