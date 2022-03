São Paulo x Corinthians: saiba onde assistir à semifinal do Paulistão Clássico Majestoso será realizado neste domingo, no Morumbi

São Paulo e Corinthians brigam por uma vaga na decisão do Paulistão. Neste domingo (27), as equipes duelam pela semifinal da competição, às 16h, no Morumbi. O Tricolor é o atual campeão do torneio, enquanto o Corinthians tenta a vaga na final para voltar a levantar a taça do Campeonato Paulista após três anos de seu último título estadual.

Confira abaixo a programação de transmissão do clássico Majestoso:

16h – São Paulo x Corinthians

Onde assistir: Record TV, HBO Max, Youtube, Premiere e Paulistão Play

E MAIS:

Saiba mais