São Paulo x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Com objetivos distintos no Campeonato Brasileiro, rivais se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h, no Morumbi, pela 27ª rodada da competição nacional

Nesta segunda-feira, às 20h, São Paulo e Corinthians se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão-2021, no Morumbi. O Tricolor vem de empate diante do Ceará em casa, enquanto o Alvinegro venceu o Fluminense em Itaquera.

O São Paulo encara a partida contra o Corinthians como uma chance para sair da incômoda 13ª colocação. Para isso, o técnico Rogério Ceni poderá contar com o zagueiro Arboleda, que volta ao time após defender o Equador nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Em compensação, o Tricolor terá o desfalque de Miranda, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Luan, Igor Vinicius e Rigoni, lesionados, também estão fora da partida. A dúvida na escalação é no meio. Gabriel pode pintar como volante da equipe.

São Paulo não perde para o Corinthians em casa desde 2017; lembre os últimos 15 duelos no Morumbi



CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

E MAIS:

O Corinthians entra em campo buscando o G4 do Brasileirão e sua consolidação na zona de classificação para a Copa Libertadores. Para isso, porém, terá o desfalque de Willian, que ficará fora de combate por mais de um mês por conta de uma lesão na coxa esquerda.

Em seu lugar, Sylvinho mantém o mistério, mas deve optar por Gustavo Mosquito ou Jô. Outra baixa importante é a de Fagner, suspenso, que deve ser substituído por Du Queiroz.

Veja todas as informações da partida:



SÃO PAULO X CORINTHIANS

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 18/10/2021, às 20h

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO

Volpi, Orejuela, Arboleda, Léo e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes (Gabriel), Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: William, Igor Vinicius, Luan e Rigoni (lesionados)

Suspensos: Miranda (3º Amarelo)

Pendurados: Marquinhos, Wellington, Rigoni, Luan, Luciano, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor

CORINTHIANS

Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gustavo Mosquito (Jô), Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira; Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Roni (lesão no joelho) e Willian (lesão na coxa esquerda)

Suspensos: Fagner (3º Amarelo)

Pendurados: Fábio Santos, Cássio, João Victor, Roni, Cantillo e Marquinhos

E MAIS:







Saiba mais