São Paulo x Ceará: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi. Tricolor quer espantar a má fase e vencer a primeira no ano, enquanto Vozão busca vaga no G8 do Brasileirão

O São Paulo, que vem em má fase no Brasileirão e trocou o comando técnico, recebe o Ceará nesta quarta-feira (10), às 21h (de Brasília), pelo duelo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times ainda têm objetivos na competição.

O Tricolor é o quarto colocado, com 58 pontos, caso vença o Vozão, continua vivo na briga pelo G4 e até mesmo pelo título. Já o time cearense briga por um lugar no G8 do Brasileirão. O Vozão é o 13º colocado, com 45 pontos conquistados.

Para o duelo, o técnico interino Marcos Vizolli não terá o zagueiro Walce, o volante Liziero e o atacante Paulinho Boia, todos lesionados. Uma dúvida está no meio-campo. O volante Luan está com dores musculares e foi preservado de parte do treinamento, realizado no Morumbi. Tchê Tchê pode entrar no time.

Será o primeiro jogo da comissão técnica interina, que ficará no comando do Tricolor até o final do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a diretoria são-paulina ainda busca um treinador, sendo o argentino Hernán Crespo tratado como favorito.

Após duas derrotas consecutivas, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira para encarar o São Paulo, no Morumbi. A expectativa da comissão técnica de Guto Ferreira é que o time possa se aproveitar do momento ruim do rival e consiga uma boa vitória.

Apesar do otimismo, o Vozão terá desfalque no sistema defensivo. Luiz Otávio apresentou problemas musculares nos últimos dias e deve ficar de fora. Com 45 pontos, o clube não tem mais risco de rebaixamento. O objetivo é uma competição internacional, seja na Sul-Americana ou na primeira fase da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CEARÁ

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data e Horário: 10 de fevereiro de 2021, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real com LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Tchê Tchê), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo. Técnico: Marcos Vizolli.

Desfalques: Walce, Liziero, Paulinho Boia (lesionados)

Pendurados: Pablo, Juanfran, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno e Igor Vinicius

Voltam de suspensão: –

CEARÁ: Richard, Samuel Xavier, Tiago, Klaus, Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Vina; Lima, Léo Chu e Cléber Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques: Luiz Otávio (lesionado).

Pendurados: Lima, Wescley, Vitor Jacaré e Fernando Prass

Voltam de suspensão: –

