São Paulo x Ceará: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Times se enfrentam pela 26 rodada, em duelo importante na briga da parte de baixo da tabela. Partida será a primeira de Rogério Ceni em sua volta ao comando do São Paulo

Nesta quinta-feira (14), o São Paulo recebe o Ceará no Morumbi, às 19h, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. No jogo que deve ser o primeiro de Rogério Ceni em sua segunda passagem pelo Tricolor paulista, o duelo vale pontos importantes na segunda metade da tabela.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!



Atualmente na 13ª posição no campeonato, a semana do São Paulo não poderia ser mais intensa. Após uma sequência de cinco empates, o treinador Hernán Crespo entrou em acordo com o clube nesta quarta-feira (13) para o término de seu vínculo e, portanto, o argentino deixou o comando da equipe.

Quem assume é um velho conhecido. Rogério Ceni, ex-jogador e ídolo do Tricolor terá sua segunda passagem pelo clube como treinador. Após ser contratado ainda nesta quarta-feira, o técnico já foi incluído no BID e deve comandar a equipe no Morumbi.

Assim, o São Paulo tem incógnitas em sua escalação. A principal delas, assim como nas últimas rodadas, é na lateral direita. Recuperado, Orejuela está à disposição de Ceni e pode voltar a atuar, mas disputa posição com Igor Gomes. O colombiano foi motivo de polêmica na última semana após seu empresário criticar Crespo. Outro agente que fez o mesmo foi o de Benítez. O meia argentino também deve estrar na relação para a partida.

O São Paulo sofre, porém, com os importantes desfalques de Rigoni (lesionado) e Arboleda (seleção equatoriana). Galeano (trauma no tornozelo) e Igor Vinícius (pancada no olho).

E MAIS:

O Ceará vem logo atrás do São Paulo na classificação, na 14ª posição. Com um ponto a menos em relação ao time paulista, o Vozão tem 29 pontos somados na tabela e está apenas dois pontos acima do 17º colocado. O Ceará, porém, tem um jogo a menos, contra justamente o 17º lugar da tabela, o Bahia.

Para a partida, Tiago Nunes não tem nenhum desfalque, contando com todo seu elenco para enfrentar o São Paulo de Rogério Ceni. Após duas rodadas sem vencer, o time espera voltar a somar três pontos e se distanciar da parte de baixo da tabela.

SÃO PAULO X CEARÁ

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data e horário: 14 de outubro de 2021, às 19h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

SÃO PAULO

​Tiago Volpi; Igor Gomes (Orejuela), Miranda, Léo e Welington; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara (Benítez); Luciano e Calleri.

Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques: Rigoni e Galeano (lesionados), Arboleda (seleção equatoriana) e Igor Vinícius (pancada no olho).

CEARÁ

Richard; Igor, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral, Lima, Vina; Rick e Cleber.

Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques: –





E MAIS:

Saiba mais