São Paulo x Bragantino: prováveis times, desfalques e onde acompanhar Já classificados para as quartas de final, São Paulo e Red Bull Bragantino medem força e começam a correr atrás de ritmo de jogo na penúltima rodada da fase de grupos

O Campeonato Paulista recomeça para São Paulo e Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 20h, no Morumbi. Devido à pandemia do coronavírus, não haverá presença de público, embora o Tricolor tenha preparado o sistema de som para emitir cantos de sua torcida.

As duas equipes já estão classificadas para as quartas de final. O São Paulo com 18 pontos e o Red Bull Bragantino com 17. O jogo desta quinta, válido pela penúltima rodada da fase de grupos, valerá como um teste de forças e pela busca do ritmo de competição perdido após cerca de quatro meses de paralisação.

Veja todas as informações da partida:

Data/Horário: 23/7/2020, às 20h

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitra: Edina Alves Batista

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no site do LANCE!

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato. Técnico: Fernando Diniz.

Pendurados: Daniel Alves, Vitor Bueno, Bruno Alves e Tchê Tchê.

Machucados: Walce e Rojas.

Suspensos: –

​

RED BULL BRAGANTINO: Julio Cesar, Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto, Matheus Jesus e Vitinho; Artur, Morato e Ytalo. Técnico: Felipe Conceição.

Pendurados: Ligger, Barreto, Morato e Matheus Jesus.

Suspenso: Aderlan.

