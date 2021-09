São Paulo x Atlético-GO: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Tricolor e Dragão se enfrentam no Morumbi, às 16h, neste domingo (19). Ambas as equipes buscam se recuperar no Campeonato Brasileiro

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 16ª colocação com 22 pontos, enquanto o Dragão é o 10º colocado, somando 26 pontos no torneio nacional.

O técnico Hernán Crespo terá à disposição o volante Gabriel e o atacante Calleri, reforços da equipe que não puderam atuar contra o Fortaleza, na Copa do Brasil, por não estarem inscritos na competição. Em compensação, Miranda, Benítez e Igor Gomes não jogam pois estão suspensos.

O Tricolor busca manter a invencibilidade contra o Atlético-GO na história, já que em cinco jogos, nunca perdeu para o Dragão, com três vitórias e dois empates. Além disso, uma vitória servirá para dar tranquilidade ao time de Hernán Crespo, quem vem sob pressão.

O Atlético-GO não perde há sete partidas, mas só venceu duas nesse período, com outros cinco empates. O técnico Eduardo Barroca terá o retorno dos atacantes Janderson e André Luís. Em contrapartida, o meia João Paulo e o atacante Zé Roberto, estão suspensos e não jogam.

SÃO PAULO X ATLÉTICO-GO

Local: Morumbi

Data e horário: 19 de setembro de 2021, às 16h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Cândido das Flores (RN)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde acompanhar: TV Globo (SP, GO, RS, PR, GO, TO, MT, MS, AL, CE e PE), Premiere e Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte



SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Reinaldo, Luan, Liziero (Gabriel) e Gabriel Sara; Éder e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo

Desfalques: Orejuela e William (lesionados)

Suspensos: Miranda e Igor Gomes (Ambos pelo 3º Amarelo), Benítez (punido pelo STJD)

Pendurados: Rigoni, Léo, Luan, Luciano, Crespo (técnico), Galeano, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor

Voltam de suspensão: Igor Vinícius (3º Amarelo)

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Baralhas e Rickson; André Luís, Montenegro (Lucão) e Janderson. Técnico: Eduardo Barroca.

Suspensos: Zé Roberto e João Paulo (Ambos pelo 3º Amarelo)

Pendurados: Willian Maranhão, Igor Cariús, Wanderson e Baralhas

Voltam de suspensão: –

