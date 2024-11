São Paulo volta ao MorumBis após 45 dias para encarar Athletico-PR e lutar pelo G-4

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2024 - 5:30 Para compartilhar:

O São Paulo enfrenta o Athletico-PR às 21 horas deste sábado, em partida da 33ª rodada do Brasileirão, no MorumBis, para onde retorna após ter de jogar os últimos compromissos como mandante em locais alternativos. Passados 45 dias da eliminação nos pênaltis para o Botafogo na Libertadores, o time tricolor reencontra o estádio com a missão de continuar firme na briga pelo G-4, de forma que não precise contar com títulos de rivais para ter uma vaga direta à próxima edição do principal torneio do continente.

Donos de 54 pontos, os são-paulinos vivem uma série de três partidas sem derrotas. Vêm de vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, após empate por 1 a 1 com o Criciúma, em jogos fora de casa.

Antes, bateram o Vasco também por 3 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, local escolhido para suprir a indisponibilidade do MorumBis, reservado para shows do cantor americano Bruno Mars. Pelo mesmo motivo, o clássico com o Corinthians, vencido por 3 a 1 pela equipe de Luís Zubeldía, foi jogado no Mané Garrincha, em Brasília.

De volta para casa, o São Paulo terá a presença de Alisson como grande novidade. O meio-campista passou por uma cirurgia no tornozelo direito, estava fora de combate desde de julho e tinha o retorno previsto apenas para a próxima temporada, mas está recuperado e foi relacionado. Além disso, teve o contrato, até então com término estabelecido para o fim de 2026, ampliado até dezembro de 2027.

“No momento mais difícil da minha carreira, o São Paulo me acolheu. E sou grato por isso. A diretoria foi espetacular comigo neste momento difícil que vivi, quando sofri a lesão, e agora estou feliz de poder voltar”, disse Alisson. “O São Paulo e a torcida sempre demonstraram muito carinho e respeito, e este reconhecimento pelo meu trabalho me deixou muito feliz. Não me vejo fora do São Paulo, por tudo que vivenciei aqui. E, hoje, me sinto em casa.”

Zubeldía não contará com o zagueiro Arboleda, que sofreu um trauma na perna direita durante os treinamentos, conforme informado pelo clube na quinta-feira. O lateral-esquerdo Welington, ainda se recuperando de edema na coxa esquerda, é outra baixa.

O São Paulo vai desafiar um Athletico-PR cambaleante e desesperado para sair da zona de rebaixamento, na qual ocupa a 17ª posição, com 34 pontos. O time paranaense, contudo, depende apenas de si para se livrar da queda, já que tem um jogo atrasado da 19ª rodada para disputar com o Atlético-MG no dia 16 de novembro.

Lucho González, que só conseguiu uma vitória em sete partidas desde que assumiu o comando técnico do time rubro-negro na reta final da temporada, não pode utilizar dois nomes experientes do elenco. O zagueiro Thiago Heleno foi vetado por causa de dores musculares e o volante Fernandinho ainda realiza atividades de aprimoramento físico.

A lista de desfalques também tem Nikão, impedido de jogar por contrato, já que pertence ao São Paulo e está emprestado aos athleticanos, além do suspenso Cuello.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X ATHLETICO-PR

SÃO PAULO – Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ATHLETICO-PR – Mycael; Leo Godoy, Lucas Belezi (Gamarra), Kaique Rocha e Esquivel; Erick, Felipinho e Zapelli; João Cruz, Julimar e Pablo. Técnico: Lucho González.

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS).

HORÁRIO – 21 horas.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).