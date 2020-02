São Paulo volta a sofrer com a falta de pontaria; Vitor Bueno assume a culpa

Depois de criar e perder várias oportunidades na derrota para o Santo André por 2 a 1, neste domingo, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo já sabe que precisa calibrar o pé para pontuar com regularidade na temporada. No empate por 1 a 1 contra o Novorizontino foram 26 finalizações. Sem contar os dois gols mal anulados marcados por Alexandre Pato. Já no revés diante da equipe do ABC, foram outras 22.

“Temos de ver o que fizemos de errado e corrigir isso porque procuramos o gol o tempo todo e criamos muitas oportunidades. Precisamos trabalhar mais para ter mais qualidade para fazer os gols”, disse Vitor Bueno, que isolou uma oportunidade frente a frente com o goleiro Fernando Henrique.

“Errei. Perdi um gol que não pode errar.O jogo estava 2 a 0 e estava no começo ainda, não estava nem 10 minutos. Um gol ali mais rápido, a gente poderia ter mais tempo para conseguir o empate e a virada. Eu errei, eu assumo essa responsabilidade”, comentou o meia.

A mesma opinião é dividida pelo atacante Pablo. “Nós criamos muitas chances, mas não conseguimos aproveitar. É difícil perder uma partida depois de conseguir controlar grande parte, e por isso vamos corrigir os erros para pontuar. São pequenos erros, detalhes, mas que temos que corrigir”, afirmou.

Após a sequência de dois jogos sem vitória, o São Paulo caiu para a terceira posição do Grupo C, com oito pontos em cinco jogos. No próximo sábado, a equipe enfrenta o Corinthians, no estádio do Morumbi, às 19 horas.