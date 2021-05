São Paulo vive expectativa por situação de trio lesionado Tricolor tem três titulares machucados. O atacante Luciano não entrou em campo contra o Palmeiras por dores musculares, e Daniel Alves e Benítez deixaram o campo lesionados

Embora o São Paulo tenha saído do Allianz Parque na última quinta-feira (20) com um bom placar, o time definitivamente terminou a partida com péssimas notícias. No empate por 0 a 0 contra o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Paulistão, o time viu dois de seus craques, Daniel Alves e Benítez, deixarem o campo lesionados.

A dupla, que é forte responsável pela criação ofensiva da equipe, se junta ao atacante Luciano na lista de lesões, mas as situações devem ser esclarecidas nesta sexta-feira (21) e os diagnósticos devem apontar melhor a possibilidade do trio disputar o segundo jogo da final, no domingo (23).

O camisa 11 voltou a sentir dores musculares e ficou de fora do primeiro jogo da decisão do estadual. Segundo o treinador Hernán Crespo, porém, Luciano deve estar de volta para a segunda partida.

Luciano já vinha de lesão e voltou a treinar com bola no último sábado (15). O camisa 10, Daniel Alves, também voltou no mesmo dia aos treinos com bola e, diante do Palmeiras, fez sua primeira partida de volta ao time titular desde sua recuperação. Ambos tiveram a mesma lesão (estiramento na coxa) no mesmo jogo, no dia 5 de maio, contra o Racing, da Argentina, pela Libertadores.

– Ainda não sei quanto tempo precisará Dani [Alves], mas acredito que Luciano pode jogar. Eder vamos ver – comentou o técnico sobre as lesões, falando também da situação de Eder, que também está em recuperação.

Ao perder Daniel e Benítez durante a partida, Crespo colocou em campo Igor Vinícius e Igor Gomes.

Caso as lesões persistam até a final, a escalação do time deve mudar e inclusive a formação pode sofrer alterações, com a possibilidade da volta da dupla Pablo e Luciano, tirando um meia da equipe.

Com apenas dois dias de preparação antes da decisão, o Tricolor torce para que as contusões sejam leves e os dois jogadores estejam à disposição de Crespo no jogo que vale o título estadual.

A partida de volta da final do Campeonato Paulista será disputada no domingo (23), no Estádio do Morumbi. A bola rola a partir das 16h e o jogo está em aberto após o empate por 0 a 0 entre as equipes no Allianz Parque.

* Sob supervisão de Marcio Monteiro

