São Paulo visita Criciúma e seca Flamengo na luta pelo G-4 do Brasileirão

Após uma vitória animadora por 3 a 0 contra o Vasco, o São Paulo tenta manter a sequência para poder voltar ao G-4. O time encara o Criciúma, no Heriberto Hulse, neste sábado, às 21h (horário de Brasília) pela 31ª rodada do Brasileirão. Além da vitória, a equipe espera que o Flamengo não vença o Juventude, no Rio, para conseguir assumir a quarta posição na tabela.

Luis Zubeldía conta com o retorno de dois titulares. Arboleda e Alan Franco cumpriram suspensão contra o Vasco e estão disponíveis. Além deles, André Silva também volta a ser opção.

Quem está fora desta vez é Wellington, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O substituto natural seria Patryck ou Michel Araújo, mas ambos estão em tratamento médico e sem previsão de volta. Zubeldía, então, deve escalar o norte-irlandês Jamal Lewis.

Desde que chegou ao São Paulo, Lewis fez três jogos. Esta será a segunda vez dele como titular. Na primeira oportunidade entre os 11 iniciais, o lateral atuou por 63 minutos, na derrota por 2 a 0 para o Cuiabá. O atleta entrou em campo diante de Corinthians e Cruzeiro, somando ao todo pouco mais de 90 minutos em campo em três jogos.

“Para mim, na Inglaterra, seria o começo de uma temporada, mas no Brasil já passou mais da metade dela. Entendo que o time tem performado bem ao longo da temporada, nas Copas e no Brasileirão. As expectativas são muito altas, o técnico falou comigo para eu ter paciência que as oportunidades chegariam. Também estarei aqui na próxima temporada, entendo que exista um período de adaptação ao chegar a um novo país, a uma nova liga, isso leva tempo, mas estou aproveitando os momentos”, disse Lewis em entrevista à SPFC Play.

No meio, Bobadilla é baixa mais uma vez. Ele não foi a campo contra o Vasco pelo desgaste físico após jogar pelo Paraguai na Data Fifa. Agora, o volante sente dores no adutor direito e sequer viaja com o grupo para Santa Catarina. O substituto deve ser Marco Antônio.

Com 50 pontos, a equipe paulista está apenas um atrás do Flamengo, que perdeu para o Fluminense na última rodada. No ano passado, o São Paulo somou apenas 53 pontos no Brasileirão e terminou em 11º. A última vez que o time se classificou para a Libertadores pela liga nacional foi em 2020, o que pode se repetir sob comando de Zubeldía.

O clube ainda não oficializou a manutenção do técnico no comando, mas já se planeja para a pré-temporada de 2025, que será nos Estados Unidos, com partidas pela FC Series, a antiga Florida Cup. O treinador mantém distância das decisões da direção, que vê com bons olhos o trabalho desenvolvido e tende a mantê-lo para o próximo ano.

Do outro lado, o Criciúma ocupa a 12ª colocação da tabela com 36 pontos e sonha em garantir uma vaga na Copa Sul-Americana. O confronto contra o São Paulo será um teste depois de o elenco sofrer um surto de gripe no começo da semana.

O técnico Claudio Tencati também terá os retornos do zagueiro Wilker Ángel, recuperado de uma lesão no joelho após dois meses, dos volantes Newton e Patrick de Paula e do meia Barreto. O ponta Allano cumpre suspensão.

Nos últimos cinco jogos, o time venceu duas (Grêmio e Atlético-GO), empatou duas (Athletico-PR e Botafogo) e uma derrota (Bahia). Contra o São Paulo, o retrospecto favorece os paulistas. Em 21 jogos são dez vitórias são-paulinas, cinco empates e seis catarinenses. No primeiro turno, o time tricolor venceu por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X SÃO PAULO

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Newton, Matheusinho e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

SÃO PAULO – Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Ferreirinha, Luciano e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO – Rafael Klein (Fifa-RS).

HORÁRIO – 21h (de Brasília).

LOCAL – Heribelto Hulse, em Criciúma (SC).