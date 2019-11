São Paulo visita Chapecoense no Sul para se manter no G4 do Brasileirão

Depois de uma atuação para ser esquecida no clássico com o Palmeiras, o São Paulo volta a campo para enfrentar a Chapecoense na tentativa de se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela 30.ª rodada.

“O São Paulo tem que se concentrar na vaga para a Libertadores. Se vai classificar em quarto ou terceiro… Mas de maneira direta, esse é o objetivo claro. Todo mundo sabe que não tem jogo fácil no Brasileirão. Todo mundo está lutando por alguma coisa. Tem que se concentrar na Chapecoense para fazer uma boa partida”, disse o técnico Fernando Diniz.

Em baixa, Alexandre Pato pode dar lugar a Raniel na equipe titular. O treinador não confirmou a escalação, mas mandou um recado para o atacante. “As orientações para o Pato não são para ficar fixo na área, como um nove tradicional, como o Deyverson no Palmeiras. Eu não acredito que o rendimento de um jogador seja apenas pelo posicionamento dele em campo. Tem que se esforçar nos treinamentos para poder melhorar.”

No meio-campo, Liziero não foi relacionado por desgaste muscular e continua fora – ele desfalcou o time na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras. A tendência é que Daniel Alves continue na lateral direita. Mas existe a possibilidade de Juanfran entrar na posição e Daniel ir para o meio. Com isso, Igor Gomes deixaria a equipe.

“A gente vai colocar o melhor time. Não vai indicar um jogador ou outro. Vai ver a melhor situação. Os que eu achar que vão render mais são os jogadores que vão iniciar a partida”, despistou Diniz. O treino tático de ontem foi fechado para os jornalistas. A tendência é que o meio-campo siga com Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes.