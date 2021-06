São Paulo viaja ao Paraguai para tomar primeira dose da vacina contra a Covid-19 Delegação do Tricolor seguirá recomendação da Conmebol e receberá vacina contra o novo coronavírus. Time embarca pela manhã e retorna ao Brasil no fim da tarde

O São Paulo viaja nesta quinta-feira pela manhã ao Paraguai, para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo comunicado do clube, a viagem segue uma recomendação da Conmebol, entidade que organiza a Copa Libertadores, competição em que o Tricolor está nas oitavas de final.

A delegação do São Paulo, que inclui elenco e comissão técnica, embarcará para Assunção na manhã desta quinta-feira e tem retorno previsto para o final da tarde, depois de passarem pelo procedimento da vacinação. Na programação divulgada pelo clube, esta quinta-feira seria de folga ao elenco.

Vale lembrar que na última segunda-feira, o Palmeiras também viajou ao Paraguai para receber a primeira dose da vacinação. Essas vacinas dedicadas aos clubes fazem parte das cerca de 50 mil doses que a Conmebol recebeu ainda em abril.

Além de Palmeiras e São Paulo, o Atlético-GO, que estava na disputa da Copa Sul-Americana, também recebeu a primeira dose da imunização. O São Paulo volta a jogar pela Libertadores em julho, quando enfrenta o Racing, pelas oitavas de final, no Morumbi.

