São Paulo vende todos os ingressos para sócio-torcedor para a final da Copa do Brasil

A diretoria do São Paulo informou, nesta quinta-feira, em um comunicado, que foram vendidos todos os ingressos para sócio-torcedor para a decisão da Copa do Brasil, dia 24, contra o Flamengo, no Morumbi.

Não foi revelada a carga negociada de bilhetes. Ingressos de setores populares, as arquibancadas e cadeiras, serão colocados à venda para sócios-torcedor nesta quinta-feira.

No comunicado, o São Paulo informou que as compras on-line terão que ser trocadas por bilhetes físicos até o dia 21, no estádio do Morumbi.

O time treinou nesta quinta-feira, sob orientação do técnico Dorival Junior no CT da Barra Funda. O destaque foi o lateral-direito Rafinha, que festejou 38 anos de idade. O atleta, bem-humorada, foi alvo da brincadeira dos companheiros e recebeu uma ovada, acompanhada de bastante farinha.

Antes do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, diante do Flamengo, dia 17, no Maracanã, o São Paulo enfrenta o Internacional, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

