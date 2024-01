São Paulo vence ‘revanche’ com a Ferroviária e avança na Copa São Paulo de Juniores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/01/2024 - 23:18 Para compartilhar:

O São Paulo espantou a zebra e desta vez levou a melhor diante da Ferroviária, garantindo classificação às oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores. Na noite deste domingo, o time tricolor venceu por 2 a 1, em jogo realizado na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Na primeira fase, os dois times fizeram parte do mesmo grupo e a Ferroviária ganhou o confronto direto diante do São Paulo, também por 2 a 1, avançando na liderança com 100% de aproveitamento.

Neste domingo, o jogo foi mais uma vez equilibrado. Guilherme Reis abriu o placar para o São Paulo, Diego empatou, mas Palmberg garantiu a vitória tricolor, apesar da forte pressão adversária até o final. Nas oitavas, o São Paulo irá enfrentar o Novorizontino, que eliminou o Tiradentes-PI com vitória por 3 a 0.

O duelo entre Fortaleza e CRB, no Zezinho Magalhães, em Jaú, terminou atrasado por falta de energia. O time alagoano se deu melhor e venceu por 1 a 0, com gol no finalzinho marcado por Erik. Agora, o CRB vai enfrentar o Corinthians, que passou pelo Atlético-GO com goleada por 4 a 1.

A terceira fase será finalizada na segunda-feira (14) com outros oito jogos. O mata-mata seguirá ainda com as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO:

Capital-DF 0 x 2 América-MG

Novorizontino 3 x 0 Tiradentes-PI

Atlético-GO 1 x 4 Corinthians

Ituano 3 x 0 Criciúma

Coimbra-MG 2 x 4 Grêmio

Athletico-PR 2 x 1 Ponte Preta

Fortaleza 0 x 1 CRB-

Ferroviária 1 x 2 São Paulo

CONFRONTOS DEFINIDOS DAS OITAVAS:

Athletico-PR x Grêmio

Novorizontino x São Paulo





Corinthians x CRB

Ituano x América-MG

