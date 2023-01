Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 23:54 Compartilhe





O São Paulo venceu o Retrô-PE por 1 a 0, nesta sexta-feira, em jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar do placar magro, a equipe de Belletti controlou a partida do início ao fim. O autor do gol foi Talles Wander, atacante que sofreu pênalti no primeiro minuto do segundo tempo e balançou as redes aos três minutos.

Na terceira fase do torneio, o Tricolor enfrenta o América-MG, que se classificou após vencer o CSP por 3 a 0. O jogo será no domingo, com horário a definir.



+ MERCADO DA BOLA: veja as últimas contratações do seu time

+ Saiba os 30 jogadores mais valiosos do Campeonato Paulista 2023

+ Saiba o time dos campeões de todas as edições do Big Brother Brasil





INÍCIO MORNO

Desde o inicio da partida, ambas as equipes deixaram muito claras as suas propostas: enquanto o São Paulo buscava pressionar a saída de bola do Retrô e trabalhar a bola com paciência para chegar ao ataque o Retrô posicionava uma linha de 5 na defesa com coberturas muito bem definidas, aguardando as primeiras oportunidades de sair para o jogo. Dessa forma, o jogo se manteve morno durante o início, sem grandes chances.

RETRÔ SAI PARA O JOGO

​Após os 15 minutos do primeiro tempo o Retrô sentiu que podia atacar mais o São Paulo e resolveu subir sua marcação. E foi assim que a equipe pernambucana criou a grande chance do primeiro tempo, após se aproveitar de uma saída errada do goleiro Leandro e uma boa trama entre Murilo e Rodrigo pelo lado direito: passe enfiado para o lateral direito que cruzou rasteiro em direção ao meio da área. A bola chegou até Alisson, depois da marca do pênalti, que finalizou forte e acertou o travessão. Após o susto, o São Paulo controlou mais o jogo, mas sem pressionar. Os lances mais explorados pelo Tricolor foram as jogadas individuais de Maioli pelo lado esquerdo, mas sem efetividade.

GOL NO INÍCIO

Após o intervalo, o Retrô insistiu em sua estratégia ousada: continuou subindo a marcação e tentando trabalhar a bola nos momentos em que tinha a posse. Mas a ousadia durou pouco, pois logo no primeiro minuto da segunda etapa o lateral Rodrigo fez pênalti, após um bom contra-ataque são-paulino na bola longa. Thales Wander, o atacante que sofreu o pênalti, cobrou colocado no canto esquerdo do goleiro Lucas e fez o gol que deu segurança para o tricolor.

ALISSON EXPULSO

O Retrô não se acanhou e continuou atacando na busca pelo empate, mas novamente um balde de água fria foi jogado na equipe do treinador Rafael Dias. O centroavante Alisson, que já tinha sido advertido no primeiro tempo, chegou atrasado na marcação e recebeu o segundo amarelo, resultando na expulsão do jogador.

LEANDRO SALVA O TRICOLOR

Com um a menos, o Retrô tinha dificuldades em manter sua estratégia, embora não a tivesse mudado. Aos 24 minutos, um recuo de bola errado para o goleiro Leandro foi a principal chance da equipe pernambucana, mas Leandro se jogou na frente da bola para salvar o gol Tricolor.

​

JOGO CONTROLADO E VAGA GARANTIDA

Com a vitória garantida, o São Paulo decidiu não forçar mais. O Retrô ainda tentava pressionar de alguma forma, mas estava fragilizado pela ausência de Alisson. Já nos acréscimos, ainda deu tempo do Tricolor tentar puxar um contra-ataque para matar o jogo, mas Renatinho, do Retrô, fez uma falta dura no meio de campo, encerrando uma chance clara e manifesta de gol. Cartão vermelho para o jogador do time pernambucano. Newrton, jogador que sofreu a falta, saiu de campo machucado e chorando.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1×0 RETRÔ-PE





Data e hora: 13 de janeiro de 2022, às 21h45

Estádio: Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília (SP)

Árbitro: Pedro Henrique Alves de Paula

Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Ricardo Busette

Cartões Amarelos: João Adriano (14’/1ºT) e Azeez Balogun (51’/2ºT) para o São Paulo / Alisson (36’/1T e 17’/2ºT), Denilson (47’/1ºT), Gustavo (33’/2ºT) e Luan Luz (36’/2ºT) para o Retrô

Cartões Vermelhos: Alisson (17’/2ºT) e Renatinho (48’/2ºT) para o Retrô

Gols: Talles Wander, 3’/2ºT (1-0)

SÃO PAULO (Técnico: Juliano Belletti)

Leandro; Rafael Luiz, Ythallo, Belém e Luiz Felipe; Léo Silva (Palmberg, 36’/2ºT), Vinícius (Newerton, intervalo), Pedrinho (Luiz Henrique, 23’/2ºT); Maioli (João Gabriel, 23’/2ºT), Talles Wander (Azeez Balogun, 42/2ºT) e João Adriano (Negrucci, intervalo).

RETRÔ-PE (Técnico: Rafael Dias)

Lucas Menino; Rodrigo (Fe, 23’/2ºT), Denilson, Elvis (Luan Luz, 23’/2ºT) e Jackson (Renatinho, 23’/2ºT); Murilo, Lucas Kallyel (Matheus, 23’/2ºT), Ericson (Gustavo 13’/2ºT); Fábio Sergipe (Erick, 33’/2ºT), Alisson e Marlison.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias