São Paulo vence o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Feminino e fica perto da liderança

Com gol da zagueira Pardal, o São Paulo venceu o Cruzeiro por 1 a 0, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Com o resultado, o Tricolor paulista terminou em terceiro lugar na tabela, enquanto a equipe mandante se livrou do rebaixamento após a derrota do São José.

O primeiro tempo começou mais intenso para o clube mineiro. A primeira oportunidade surgiu logo aos cinco minutos de jogo. A intensidade do Cruzeiro impediu o São Paulo de criar jogadas. Porém, a etapa inicial terminou sem gols.

O segundo tempo começou diferente. O Tricolor paulista começou a pressionar mais e oferecer mais perigo. As atletas da Raposa, por sua vez, começaram a sentir sinais de desgaste físico, o que afetou diretamente o volume de jogo da equipe como um todo.

O São Paulo abriu o placar aos 24 minutos da etapa final. Fê Palermo cobrou uma falta para Pardal – que cabeceou direto para o gol. Assim, a equipe de Lucas Piccinato conseguiu segurar o resultado e saiu com a vitória.

Agora, soma 32 pontos e está na terceira colocação da tabela, tendo chances de terminar a etapa classificatória do Brasileirão Feminino em primeiro lugar, já que o atual líder – o Palmeiras – está a somente dois pontos acima.

Já o Cruzeiro se livrou do rebaixamento, como citado antes, por conta da derrota do São José para o Grêmio, por 3 a 1. O São Paulo enfrenta justamente a equipe rebaixada no próximo domingo (7), em Cotia, pela última etapa da primeira fase da competição.

