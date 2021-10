São Paulo vence o Corinthians e conquista título inédito do Brasileirão Feminino Sub-18 Meninas do Tricolor fizeram 2 a 0 e conquistaram o título de forma invicta

O time Sub-18 do São Paulo repetiu o feito do primeiro jogo, foi superior ao Corinthians, venceu por 2 a 0 e conquistou de forma invicta o título inédito do Brasileirão Feminino da categoria. Isa, que já havia marcado um golaço na partida de ida, marcou duas vezes e fechou placar agregado de 5 a 0.

As meninas do Tricolor já entraram em campo com a vantagem do primeiro jogo. Apesar disso, não se acomodaram e aproveitaram os espaços deixados pelas corintianas. Com a expulsão de Laysla, no fim do primeiro tempo, ficou ainda mais fácil controlar o duelo.

O Corinthians também teve suas chances de gol, mas viu no gol adversário boas defesas da goleira Marcelle. O Timão também chegou a acertar o travessão, mas não conseguiu fazer os gols necessários para reverter o placar.

A campanha tricolor até o título invicto, conquistado no CFA Laudo Natel, veio com 10 vitórias e 3 empates. No total, as meninas do São Paulo ainda marcaram 34 gols e sofreram apenas sete.

