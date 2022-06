São Paulo vence Grêmio Osasco de virada pelo Paulista sub-20 João Adriano, Newerton e Luís Felipe marcaram os gols do Tricolor, no segundo triunfo consecutivo virando o marcador

O São Paulo venceu o Grêmio Osasco por 3 a 2, de virada, fora de casa e conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro sub-20. João Adriano, Newerton e Luís Felipe fizeram para os comandados de Alex, que se mantêm na liderança do Grupo 11 do Campeonato Paulista, somando 11 pontos.





No duelo em Osasco, o São Paulo saiu atrás no início da partida, aos oito minutos. O time pressionou durante todo o primeiro tempo e conseguiu o empate aos 38 minutos, quando João Adriano aproveitou um rebote do goleiro para balançar as redes.

No segundo tempo, o Tricolor manteve a ofensividade e virou aos 31 minutos, quando Negrucci acertou um belo lançamento para Newerton marcar. O Tricolor ainda ampliou aos 45 minutos, com Luís Felipe aproveitando uma sobra de bola na área. Aos 47, o Grêmio Osasco diminuiu o placar.

O próximo compromisso do São Paulo sub-20 será no sábado (4), visitando o Flamengo no Rio de Janeiro. O confronto marca a estreia no Campeonato Brasileiro.