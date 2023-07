São Paulo vence Fluminense por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 01/07/2023 - 19:06 Compartilhe

Os quase 50 mil torcedores presentes ao Estádio do Morumbi neste sábado (1º), em sua maioria são-paulinos, tiveram que ser pacientes, mas saíram satisfeitos. Na abertura da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, o São Paulo derrotou o Fluminense por 1 a 0, com um gol de Luciano aos 42 do segundo tempo e se igualou ao adversário na classificação da Série A.

Ambos têm 21 pontos e cinco gols de saldo, com o time carioca ficando uma posição acima (é o quinto colocado no momento) por ter marcado um gol a mais (19 contra 18).

O tricolor paulista adotou uma postura mais objetiva, terminando a partida com o quíntuplo de finalizações (20 contra apenas quatro), mesmo com uma posse de bola relativamente equilibrada (55% para o São Paulo, 45% para o Flu).

O time marcou a saída de bola do adversário, mas não criou tanto perigo quando finalizou. Na primeira etapa, o mais perto que chegou foi em cabeçada de Arboleda que terminou em defesa de Fábio, em lance anulado por impedimento.

Gol no final

Na segunda etapa, os jogadores do São Paulo mantiveram a proposta e conseguiram boa chance quando Juan foi lançado pela direita e saiu de frente para Fábio. O chute do atacante foi defendido pelo goleiro.

Aos 42, no entanto, a insistência foi premiada. Rafinha lançou na área, David ajeitou de cabeça para o meio e Luciano chutou. A bola desviou na zaga e entrou: 1×0.

Ao final da partida, o colombiano Jhon Arias, do Fluminense, acabou expulso após confusão com Pablo Maia, do São Paulo.

O resultado quebrou uma sequência de quatro jogos sem derrota da equipe carioca no campeonato. O time agora descansa por uma semana antes de enfrentar o Internacional, no próximo domingo (9), no Maracanã.

Já o São Paulo terá dias movimentados. Na quarta-feira (5), abre o confronto de quartas de final da Copa do Brasil diante do rival Palmeiras, no Morumbi. Quatro dias depois, enfrenta o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.

