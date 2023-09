São Paulo vence Flamengo na partida de ida da final da Copa do Brasil

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 17/09/2023 - 18:28 Compartilhe

O São Paulo ganhou do Flamengo por 1 a 0 na tarde deste domingo (17), na primeira partida da final da Copa do Brasil de 2023. O jogo foi disputado no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Apesar de a imensa maioria dos mais de 67 mil torcedores ter sido rubro-negra, quem se sentiu em casa nos primeiro 45 minutos foi o São Paulo. Melhor postado em campo, o Tricolor dominou o jogo e teve, no mínimo, três grandes chances antes de abrir o marcador com o artilheiro argentino Calleri. O centroavante aproveitou o cruzamento perfeito de Nestor e mandou de cabeça para o fundo da rede carioca aos 45 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, o Flamengo melhorou com a entrada do meia Éverton Ribeiro. Os donos da casa chegaram a levar perigo em algumas oportunidades. A principal delas apareceu em uma cabeceada do centroavante Pedro. Pablo Maia, bem posicionado, afastou o perigo praticamente em cima da linha.

Mas, mesmo jogando mais recuado do que a etapa inicial, o São Paulo também teve algumas boas oportunidades no segundo tempo. A maior delas surgiu com Alisson. O meia tricolor recebeu de Lucas Moura, driblou alguns adversários e bateu da entrada da área. A bola saiu mascada, mas passou com perigo ao lado da trave esquerda do goleiro Matheus Cunha.

A partida de volta será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo, no próximo domingo (24). Para ficar com o título inédito, a equipe paulista pode até mesmo empatar o jogo. Se quiser faturar o pentacampeonato, o Flamengo precisará vencer o jogo por dois gols de diferença, ou ganhar pela vantagem mínima e superar o rival nos pênaltis.

