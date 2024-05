São Paulo vence Cobresal (3-1) e avança às oitavas da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/05/2024 - 0:14 Para compartilhar:

O São Paulo derrotou o Cobresal por 3 a 1 nesta quarta-feira (8), em Calama, pela quarta rodada do Grupo B, e avançou junto com o argentino Talleres às oitavas de final da Copa Libertadores-2024.

Os chilenos abriram o placar com um gol aos 23 minutos do atacante uruguaio Diego Coelho, que finalizou livre na pequena área.

Mas o time paulista conseguiu a virada graças a um chute de pé esquerdo do atacante Luciano aos 38 minutos, uma bomba de Néstor Requena no segundo tempo (60′) e uma cabeçada do artilheiro Jonathan Calleri (78′).

Com este resultado, o Talleres é o líder do Grupo B com 10 pontos, seguido pelo São Paulo que tem nove, enquanto o Barcelona, com dois, e o último colocado Cobresal, com apenas um, foram eliminados do torneio.

– Susto inicial –

O São Paulo repetiu o domínio que já havia tido no duelo contra o time chileno no primeiro turno em que venceu por 2 a 0, mas nesta quarta-feira teve uma surpresa no primeiro tempo.

O Cobresal recuperou uma bola no meio de campo e armou um rápido contra-ataque pelas pontas que terminou com a bola nos pés de Coelho, que empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar.

Mas os brasileiros não se desesperaram e continuaram a criar chances de gol. Eles acabaram sendo recompensados poucos minutos depois.

O meia Michel Araújo começou a conduzir a bola pelo setor esquerdo sem pressão e deu um passe para o atacante Luciano, que driblou um adversário e acertou um chute de pé esquerdo deixando tudo igual aos 38 minutos.

– Bomba e classificação –

O técnico do São Paulo, o argentino Luis Zubeldía, fez uma tripla substituição na segunda etapa, aos 58 minutos, para dar uma nova cara ao time, e sua aposta deu certo.

Dois minutos depois, um dos jogadores que haviam entrado em campo, o meia Rodrigo Nestor, disparou uma bomba de pé esquerdo de quase 30 metros de distância em que a bola entrou no ângulo do goleiro Leandro Requena, que se esticou mas não conseguiu defender.

Calleri completou a virada ao mergulhar para cabecear aos 78 minutos, após a bola bater no travessão em um chute do próprio argentino.

Os chilenos, mostrando cansaço, quase não levaram perigo ao gol são-paulino nos minutos finais. Já eliminado da Libertadores, o Cobresal terá que lutar pelo terceiro lugar para poder disputar a Copa Sul-Americana.

Na próxima terça-feira o Cobresal visita o líder Talleres na Argentina, e dois dias depois o São Paulo recebe em casa o equatoriano Barcelona.

axl/cl/aam