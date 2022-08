São Paulo vence Ceará nos pênaltis e vai às semifinais da Sul-Americana

AFP 10/08/2022 - 22:22 Compartilhe

O São Paulo se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana ao vencer por 4 a 3 nos pênaltis o Ceará, a revelação da competição, apesar de ter perdido por 2 a 1 no tempo regulamentar, em jogo disputado nesta quarta-feira em Fortaleza.

O ‘Vozão’, comandado por Marquinhos Santos, saiu na frente com um gol do colombiano Stiven Mendoza (44), mas Igor Vinícius empatou pouco depois (53) para os visitantes. Guilherme Castilho (63) mandou a decisão para os pênaltis, após a vitória do São Paulo por 1 a 0 na semana passada no Morumbi.

Mas o tricolor paulista, comandado pelo ex-goleiro Rogério Ceni, conquistou a vaga graças às cobranças bem sucedidas de Jonatan Calleri, Luciano, Diego Costa e Patrick. O goleiro Felipe Alves defendeu o chute de Castilho.

“Esse grupo é muito forte, tem personalidade e merece vencer”, comemorou o experiente zagueiro Miranda.

Nas semifinais, o São Paulo vai protagonizar um duelo brasileiro contra o Atlético Goianiense, que na terça-feira eliminou o uruguaio Nacional do atacante Luis Suárez.

— Ficha técnica:

Estádio: Arena Castelão (Fortaleza)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Gols:

Ceará: Mendoza (44), Guilherme Castilho (63)

São Paulo: Vinicius (53)

Gols na decisão por pênaltis:

Ceará: Victor Luis, Matheus Peixoto, Erick

São Paulo: Calleri, Luciano, Diego Costa, Patrick

Cartões amarelos:

Ceará: Richardson (23), Victor Luis (76), Vina (87)

São Paulo: Galoppo (17), Igor Vinícius (26), Miranda (86), Calleri (90+1)

Escalações:

Ceará: João Ricardo – Messias, Michel (Buiú 82), Luiz Otávio (cap), Victor Luis – Lima (Fernando Sobral 69), Vina, Guilherme Castilho, Richardson (Erick 60), Zé Roberto (Matheus Peixoto 60) – Mendoza (Iury 81). Técnico: Marquinhos Santos.

São Paulo: Felipe Alves – Igor Vinícius, Diego Costa, Reinaldo (Wellington 56, Patrick 90+4) – Léo, Miranda, Maia Pablo (Gabriel Neves 46), Igor Gomes, Galoppo (Rodrigo Nestor 46) – Nikão (Luciano 66), Jonathan Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

