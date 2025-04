São Paulo vai receber experiência imersiva no universo de Tim Burton

Os fãs de Tim Burton poderão viver uma experiência imersiva no universo de um dos trabalhos mais celebrados do diretor: a exposição Tim Burton: O Estranho Mundo de Jack – Caminho de Luzes, inédita no Brasil, chega a São Paulo em 15 de maio, no Jardim Botânico. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 21 e R$ 120.

A atração será uma espécie de trilha iluminada, com projeções e esculturas baseadas no clássico da Disney de 1993. Personagens como Jack Skellington, Sally e Zero aparecem em tamanho real, envoltos na atmosfera gótica da animação.

Pelo caminho, os visitantes vão passar por cenas do filme, com música, divididas entre os trechos Cidade do Halloween, Cidade do Natal e Cidade do Halloween no Natal. O percurso pode levar de 45 minutos a 1 hora para ser concluído.

Serviço:

Tim Burton: O Estranho Mundo de Jack – Caminho de Luzes

Quando: 15 de maio a 1º de junho de 2025, de segunda a domingo, das 17h45 às 21h45

Onde: Jardim Botânico de São Paulo – Avenida Miguel Estefano, 3031, Água Funda, São Paulo

Ingressos: No site oficial ou nas bilheterias físicas, sem taxa de serviço, do Teatro Bradesco (Bourbon Shopping – Rua Palestra Itália, 500, Perdizes) e do Teatro Sabesp (Shopping Frei Caneca – Rua Frei Caneca, 569, Consolação)

Valores: Entre R$ 21 (meia popular) e R$ 120 (inteira)

Mais informações no site