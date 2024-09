São Paulo vai ao Rio iniciar briga com Botafogo por vaga na semifinal da Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 7:00 Para compartilhar:

O São Paulo visita o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília) para abrir a participação nas quartas de final da Libertadores. Após poupar o time na vitória contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o técnico Luis Zubeldía deve ter força máxima contra os cariocas no Engenhão.

Entretanto, isso não significa que o técnico vá repetir a escalação até então considerada titular. O motivo é o desempenho de William Gomes, de 18 anos, que foi o destaque na vitória em Belo Horizonte e pode aparecer já no time titular no Rio. O garoto foi testado no ataque, junto de Wellington Rato, Lucas Moura e Calleri.

Luciano, que tem sido criticado pelo futebol apresentado recentemente, viraria opção no banco de reservas. Com essas peças, Lucas deve ficar centralizado, com Wellington Rato na direita e William Gomes no lado esquerdo. É de se esperar, contudo, que os três circulem no ataque para criar chances de finalização.

A movimentação dos reservas no ataque foi elogiada por Zubeldía após a vitória contra o Cruzeiro. “A tática foi para ocupar espaços e fazer com que os jogadores sentissem que pudessem usar suas maiores virtudes. Por exemplo, William atacou mais por dentro e isso surpreendeu a defesa adversária”, analisou o treinador.

Da equipe titular que entrou em campo na eliminação da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, o São Paulo só não terá Liziero disponível. O meia se recupera de lesão, mas a tendência é que já não fosse escalado no time inicial, que ganha o retorno de Bobadilla.

Enquanto o São Paulo tem na Libertadores o único caminho para levantar uma taça em 2024, o Botafogo se divide entre o torneio continental e o Brasileirão, em que soma 54,4% de chances de título, aponta o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Após a vitória contra o Corinthians, o Botafogo ainda não tem a definição de qual será o time inicial nesta quarta-feira. Não por algum desfalque, mas Artur Jorge vai poder escolher os nomes para as laterais da equipe carioca. No sábado, iniciaram Vitinho, recém-contratado junto ao Burnley, e Marçal.

O lateral-direito, porém, precisou sair ao sentir cãibras. Ele deu lugar a Mateo Ponte, que vinha sendo o titular. Ainda que Vitinho já tenha retomado atividades junto do grupo botafoguense, a sua posição é a única com dúvida.

No lado esquerdo, Alex Telles fez a estreia na segunda etapa, mas não deve ser utilizado com muita intensidade, já que o clube entende que ele precisa ganhar ritmo ao qual ele estava submetido na Arábia Saudita era menor que o do Brasil. Marçal, portanto, é quem inicia novamente o jogo.

O São Paulo chega nas quartas de final após eliminar o Nacional, do Uruguai, com empate por 0 a 0 e vitória por 2 a 0, em partida marcada pela morte do zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, no MorumBis. Já o Botafogo superou o Palmeiras na ida, no Engenhão, por 2 a 1. Na volta, no Allianz Parque, as equipes empataram por 2 a 2, com direito à emoção até o final, em um terceiro gol palmeirense, mas que acabou anulado.

O jogo de volta entre São Paulo e Botafogo será já na próxima semana, no MorumBis. Quem passar vai encarar Peñarol ou Flamengo na semifinal.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

BOTAFOGO – John; Mateo Ponte (Vitinho), Bastos, Barboza e Marçal; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO – Esteban Ostojich (URU).

HORÁRIO – 21h30 (de Brasília).

LOCAL – Engenhão, no Rio.