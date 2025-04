São Paulo vai a Minas com Zubeldia estabilizado no comando para encarar o Atlético-MG

Luís Zubeldía estabilizou sua situação no São Paulo, ao vencer o Talleres por 1 a 0 na Libertadores e abrandou as críticas, até então intensas, decorrentes da eliminação para o Palmeiras no Paulistão e da estreia no Brasileirão com empate sem gols contra o Sport, em casa. A próxima missão é em Belo Horizonte, no Mineirão, onde o time tricolor enfrenta o Atlético-MG, pela segunda rodada do campeonato nacional, a partir das 16 horas deste domingo.

Os são-paulinos ainda estão devendo em desempenho, e o próprio Zubeldía reconhece isso, mas trazer um resultado positivo da Argentina, em partida do torneio que mais faz brilhar os olhos dos torcedores, trouxe também nova perspectiva ao treinador. “Na Copa Libertadores é um pouco de rendimento e um pouco de contundência… Não jogamos um bom triunfo, mas não deixa de ser um triunfo”, disse ele depois da partida.

Embora menos pressionado, o técnico argentino tem preocupações ativas em mente, a principal delas em relação ao principal reforço do São Paulo na temporada. Depois de perder a estreia no Brasileiro, por causa de uma lesão na coxa esquerda, o meia Oscar foi a campo contra o Talleres e teve de ser substituído no início do segundo tempo, ao reclamar de dores. Submetido a exames, foi diagnosticado com nova lesão muscular na mesma coxa de antes.

O astro tricolor, portanto, não joga contra o Atlético-MG, assim como Lucas Moura, outra estrela do elenco que vem sofrendo com problemas físicos. Lucas está se recuperando de um trauma no joelho que o fez ser desfalque nas duas últimas partidas. Sem Oscar, Luciano deve ganhar a vaga no meio de campo são-paulino.

O São Paulo vai ser um adversário importante para o Atlético-MG, que não ganhou mais nenhuma partida após o fim do Campeonato Mineiro. Foi campeão com uma derrota por 1 a 0 para o América, depois de golear o rival por 4 a 0 no jogo de ida. Em seguida, perdeu por 2 a 1 para o Grêmio no Brasileiro e empatou sem gols com o Cienciano na altitude de Cusco, no Peru.

A sequência não chega a ser vista com um grande problema, e o próprio empate fora de casa foi visto como um bom resultado. Vencer o time paulista, contudo, seria um feito de valor para espantar qualquer princípio de pressão na Cidade do Galo.

“É começo de temporada, se você faz bons jogos, o resultado irá vir. Não veio no sábado, não veio hoje (terça-feira), mas se a gente jogar assim no domingo, ele vem. Nós temos um padrão, maneira de jogar, estamos rodando o elenco, e as coisas estão dando certo”, disse o técnico Cuca após empate na Libertadores.

Fora atletas que já eram baixa anteriormente por causa de lesão – Brahian Palacios, Cadu e Caio Maia -, Cuca tem todo o elenco à disposição, inclusive o volante Alan Franco, que se recuperou de uma gripe e foi liberado pelo departamento médico atleticano.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG – Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello. Técnico: Cuca.

SÃO PAULO – Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Cédric Soares, Calleri e Ferreirinha. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO – 16 horas.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte.