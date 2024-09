São Paulo vai à Itália para promover destinos turísticos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2024 - 15:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 6 SET (ANSA) – A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) realiza a partir de 10 de setembro uma missão internacional para promover destinos paulistas na Itália, um dos países que mais enviam viajantes para o principal polo econômico do Brasil.

A terceira etapa da série de roadshows “Meu Destino é São Paulo” acontecerá em Roma e inclui ações de capacitação de agentes e operadores de viagem. Também estão previstas uma iniciativa de promoção com empreendedores italianos, no dia 12, e visitas estratégicas pelo país europeu.

A missão será realizada em colaboração com o Visite São Paulo Convention Bureau e a Prefeitura Municipal de São Paulo, com o apoio da Embaixada do Brasil em Roma.

“Será uma excelente oportunidade para gerar engajamento nos profissionais do setor e despertar o interesse pelos destinos paulistas”, afirmou o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena. O Brasil é o destino da América Latina que mais recebeu viajantes da Itália (129,4 mil) no ano passado, segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), sendo que 55 mil visitaram o estado de São Paulo, número que deve aumentar até 50% em 2024.

Além disso, de acordo com a agência, um estudo realizado com turistas italianos revelou que 76% têm interesse em visitar o Brasil.

Em abril passado, o governo estadual já lançou um guia turístico em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, celebrados em 2024, com sugestões de roteiros paulistas relacionados ao maior movimento migratório internacional da história do país.

Estima-se que 13 milhões de descendentes de italianos vivam em São Paulo, 32,5% da população do estado. (ANSA).