São Paulo ultrapassa a marca dos 300 gols na história Libertadores

O São Paulo de Hernán Crespo continua em grande fase. Após conquistar o Campeonato Paulista, no fim de semana, encerrando um jejum de 16 anos sem o título estadual, o Tricolor voltou a campo e venceu mais uma vez. Agora, pela Libertadores.

Mesmo recheado de reservas, a equipe do Morumbi não teve dificuldades para vencer o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0. De quebra, se tornou o 4º time brasileiro a romper a casa dos 300 gols em Libertadores. Bruno Alves, que abriu o placar, foi o responsável pelo tento histórico. Rojas e Vítor Bueno completaram o placar.

Com 302 bolas na rede, o São Paulo é o 13º clube no ranking de gols da competição. Entre as equipes do Brasil, apenas Palmeiras, com 377, Grêmio, com 318, e Cruzeiro, com 307, marcaram mais vezes. O River Plate, da Argentina, com 613, é quem aparece no topo.

SÃO PAULO NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES

​

​195 jogos

95 vitórias

46 empates

54 derrotas

​302 gols marcados

186 gols sofridos

