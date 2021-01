São Paulo tropeça, Inter se aproxima e Galo volta a sonhar com o título; veja a classificação do Brasileirão Aproveite para simular os resultados dos próximos jogos da competição

O Campeonato Brasileiro, definitivamente, está aberto. Neste domingo, os resultados colocaram ainda mais pressão no líder São Paulo, que empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR e permitiu ao Atlético-MG e o Internacional se aproximarem da liderança.

O Galo derrotou o Atlético-GO por 3 a 1 e está a quatro pontos do Tricolor. O Inter, por sua vez, bateu o Fortaleza por 4 a 2 e ficou a um ponto do time treinado por Fernando Diniz. Na quarta-feira, o São Paulo enfrenta o Internacional no Morumbi.

Na luta contra o rebaixamento, a rodada foi péssima para o Botafogo, que perdeu para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, viu o Coritiba vencer o Vasco em São Januário e, dessa forma, caiu para a lanterna da competição.

