São Paulo treina saídas de bola e jogadas pelas pontas mirando o Novorizontino

A equipe “principal” do São Paulo fez nesta quinta-feira o primeiro treino de preparação para o duelo contra o Novorizontino, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O técnico Dorival Junior reveza dois times nas primeiras rodadas do torneio para evitar desgaste.

Um dos focos do treino desta quinta, sem presença da imprensa, foi as saídas de bola e as investidas pelas beiradas. Dorival cobrou efetividade nesse tipo de jogada e simulou situações de jogo contra os rivais do próximo sábado.

Os atletas ainda treinaram bolas paradas (faltas e escanteios) e ouviram orientações sobre posicionamento. O time ainda treinará na sexta antes de iniciar a concentração para o duelo no Morumbi. Os atletas que atuaram diante do São Bento na quarta fizeram nesta quinta um trabalho regenerativo.

No rodízio de times, Dorival deve escalar o São Paulo contra o Novorizontino com: Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros, Shaylon, Lucas Fernandes e Marcos Guilherme; Brenner.

O técnico não poderá contar com Cueva, Anderson Martins e Diego Souza, que iniciaram a pré-temporada depois dos demais atletas, nem com Hudson, que ainda aprimora a forma física. O zagueiro Arboleda ainda se recupera de estiramento na coxa direita, e é dúvida.