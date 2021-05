São Paulo treina e viaja ao Piauí para estrear na Copa do Brasil Técnico Hernán Crespo deve poupar os titulares para a partida contra o 4 de Julho, às 21h30, nesta terça-feira, pela estreia no mata-mata nacional

O São Paulo treinou na manhã desta segunda-feira (31), em preparação para a estreia na Copa do Brasil, contra o 4 de Julho-PI, fora de casa, às 21h30, nesta terça-feira (01).

Chegou a hora do título? Relembre as campanhas do São Paulo na Copa do Brasil



Logo depois da atividade, o elenco viaja para Teresina. A tendência é que o técnico Hernán Crespo poupe alguns titulares e escale uma equipe alternativa para a partida, visto a grande sequência de jogos e evitando alguns desgastes.

Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

E MAIS:

No último sábado, o Tricolor estreou no Campeonato Brasileiro empatando com o Fluminense sem gols no Morumbi. Essa semana será agitada para o clube, já que o São Paulo tem dois jogos fora de casa. Além do confronto no Piauí, a equipe viaja para Goiânia na sexta, onde pega o Atlético-GO no sábado.

CT da Barra Funda ⚽️ Último treino antes da estreia na @CopadoBrasil!#VamosSãoPaulo Erico Leonan / saopaulofc pic.twitter.com/lwdqspF6m4 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 31, 2021

A partida contra o 4 de Julho é válida pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para a outra terça-feira, dia 8 de junho, no Morumbi.

E MAIS:

Veja também