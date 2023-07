São Paulo teve duas mortes pela passagem do ciclone extratropical

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 14/07/2023 - 11:13 Compartilhe

Duas mortes foram registradas em São Paulo em decorrência dos fortes ventos que atingem o estado devido um ciclone extratropical que atua no litoral de Santa Catarina. Na quinta-feira (13) uma idosa morreu após ser atingida por um fio de alta tesão derrubado pelo vento.

Outro registro é de uma jovem, de 24 anos, que ficou ferida após um acidente, ocorrido na manhã de quinta-feira (13), na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Esplanada, em São José dos Campos. O carro em que ela estava foi atingido por uma árvore derrubada pelos fortes ventos.

Os policiais militares verificaram que a vítima realizava aulas de direção, quando uma árvore caiu devido fortes ventos e atingiu o automóvel. O instrutor que estava com a mulher no veículo não se feriu.

Previsão

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, esta sexta-feira (14) será marcada pelo tempo firme e seco em todo Estado. As temperaturas não devem subir ao longo do dia, garantindo a sensação amena e até de frio. Não há previsão de chuva para nenhuma das áreas monitoradas.

Na capital paulista, com o afastamento gradativo do ciclone extratropical que provocou chuvas fortes, ventania e destruição nos estados do Sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deve predominar nos próximos dias uma massa de ar frio de origem polar, ou seja, um sistema de alta pressão atmosférica, que deve derrubar as temperaturas. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A cidade amanheceu nesta sexta-feira (14), com poucas nuvens e termômetros em média na casa dos 10,1°C, registrado por volta das 8 horas da manhã. Nas regiões periféricas e mais próximas de serras, como Engenheiro Marsilac e Capela do Socorro/Parelheiros, os valores mínimos foram 4,3°C e 5,3°C, respectivamente. Mesmo com o predomínio de sol entre poucas nuvens a temperatura máxima não deve superar os 17°C, enquanto os menores percentuais de umidade do ar se mantêm na casa dos 32% e sem previsão de chuva no decorrer do dia.

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) mantém o estado de alerta para baixas temperaturas desde as 8h da quinta-feira (13) em toda a capital paulista.

