São Paulo termina pré-temporada com duelo contra o Flamengo nos Estados Unidos

O São Paulo encerra oficialmente a pré-temporada com o duelo contra o Flamengo, neste domingo, às 17h (horário de Brasília), pela FC Series. Para o duelo, Luis Zubeldía terá os principais jogadores do elenco disponíveis, enquanto nove atletas retornaram para o Brasil já na sexta-feira.

Do considerado time titular, apenas o goleiro Rafael e o zagueiro Arboleda estão no grupo que viajaram. Eles irão enfrentar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, na segunda-feira, já pela segunda rodada do Paulistão. A primeira rodada só será cumprida pelo São Paulo em 10 de fevereiro.

Jandrei, que entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, portanto, deve voltar à meta tricolor. Os zagueiros Ruan e Alan Franco, que entraram no intervalo do primeiro jogo, terão mais tempo neste domingo. Além de Rafael e Arboleda, também estarão fora do jogo contra o Flamengo por retornarem ao Brasil: os zagueiros Ferraresi e Sabino; o lateral Moreira, o volante Santi Longo; o meia Rodriguinho e os atacantes Henrique e William Gomes.

Bobadilla seria outro a desfalcar o time, mas Luiz Gustavo sofreu uma fratura em um dedo do pé esquerdo e o paraguaio teve de retornar quando já estava indo para o aeroporto. Vai jogar ao lado do Marcos Antônio.

Zubeldía comandará a equipe nos Estados Unidos, enquanto o auxiliar Maxi Cuberas será o técnico na estreia do Paulistão. O treinador terá um desafio de montar uma equipe com menos peças. O elenco curto, aliás, é algo que preocupa já para o restante da temporada. O São Paulo fez uma limpa na folha salarial e contratou, até então, apenas Enzo Díaz e Oscar. Wendell deve chegar do Porto somente no meio do ano.

“O elenco que temos pode encarar o Paulista, mas em 60 dias teremos um jogo a cada três dias. Aí vem a parte mais difícil, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro”, comentou o técnico após o empate com o Cruzeiro. “São dois meses com jogos a cada três dias. Então, são 20 jogos que definem muita coisa. A pergunta é: para esta situação, o elenco está preparado?”, questionou.

No lado do Flamengo, Léo Pereira será desfalque. Ele treinava com o elenco carioca nos Estados Unidos, mas foi liberado, na sexta-feira, para retornar ao Brasil para tratar um problema pessoal no País.

Isso gera dúvidas sobre a defesa. Léo Ortiz é o único zagueiro com status de titular na delegação. Outros dois garotos já estavam com o grupo: Carbone (19 anos) e João Victor (18). Após o empate contra o Madureira, pelo Carioca, o defensor Cleiton viajou para os Estados Unidos e irá integrar o grupo que faz a pré-temporada na Flórida.

O zagueiro Pedro Fachinetti e o volante Lucas Vieira, ambos de 17 anos, também se juntam ao grupo de Filipe Luís. Eles estavam com o elenco do Flamengo na Copinha, na qual a equipe já foi eliminada.

No ataque, Everton Cebolinha é desfalque após ser cortado para focar na recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo. Outro desfalque é De Arrascaeta, que finalizou a temporada 2024 após a Copa do Brasil e passou por uma artroscopia no joelho. Nos treinos realizados nos Estados Unidos, o uruguaio jogou até como goleiro, mas ainda não está 100%, condição esperada para ele na Supercopa Rei, contra o Botafogo, em 2 de fevereiro.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FLAMENGO

SÃO PAULO – Jandrei; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreirinha; André Silva. Técnico: Luiz Zubeldía.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, João Victor e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO – Não divulgado.

HORÁRIO – 17h (de Brasília).

LOCAL – Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos EUA.