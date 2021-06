São Paulo terá que quebrar tabus para vencer o Ceará no Castelão Tricolor não vence fora de casa há dois meses e nunca venceu o Vozão jogando no estádio cearense. Clube ainda busca primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro

O São Paulo vai buscar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo (27), quando enfrenta o Ceará, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada da competição. No entanto, para isso acontecer, a equipe de Crespo terá que quebrar duas marcas que incomodam.

A primeira é que o Tricolor não vence fora de casa há dois meses. A última vitória foi diante do Ituano por 3 a 0, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista. Jogando com uma equipe reserva, o São Paulo goleou com gols de Rodrigo Freitas, Igor Vinicius e Galeano.



De lá para cá, são nove confrontos com cinco empates e quaro derrotas, aproveitamento de apenas 18%. Depois do jogo contra o Galo de Itu, o Tricolor empatou com o Corinthians (2×2), Racing-ARG (0x0), Mirassol (1×1), Rentistas-URU (1×1) e Palmeiras (0x0). O clube ainda perdeu para Atlético-GO (2×0), Atlético-MG (1×0), 4 de Julho-PI (3×2) e Santos (2×0).

O confronto contra o Ceará no Castelão também causa incômodo no histórico do clube. O São Paulo nunca venceu o Vozão no estádio pelo Brasileirão. São quatro jogos, com um três empates e um triunfo alvinegro.

Em 2010, o Ceará venceu por 2 a 0. Além disso, foram três igualdades, com 0x0 em 2018, e 1 a 1 em 2019 e 2020.

JOGOS DO SÃO PAULO FORA DE CASA DESDE A ÚLTIMA VITÓRIA

​Corinthians 2 x 2 São Paulo – Paulistão

Racing-ARG 0 x 0 São Paulo – Libertadores

Mirassol 1 x 1 São Paulo – Paulistão

Rentistas-URU 1 x 1 São Paulo – Libertadores

​Palmeiras 0 x 0 São Paulo – Paulistão

4 de Julho-PI 3 x 2 São Paulo – Copa do Brasil

Atlético-GO 2 x 0 São Paulo – Brasileirão

​Atlético-MG 1 x 0 São Paulo – Brasileirão

Santos 2 x 0 São Paulo – Brasileirão

CEARÁ X SÃO PAULO PELO BRASILEIRÃO NO CASTELÃO

Ceará 2 x 0 São Paulo – Brasileiro 2010

Ceará 0 x 0 São Paulo – Brasileiro 2018

Ceará 1 x 1 São Paulo – Brasileiro 2019

Ceará 1 x 1 São Paulo – Brasileiro 2020

