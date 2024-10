São Paulo terá mais um dia de tempo quente e sem chuva; clima muda na quinta

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

O tempo segue abafado em São Paulo, com o tempo firme e sem previsão de chuva. Esta quarta-feira (02) ainda deve começar abafada com sol e sensação de calor. As temperaturas devem variar entre mínimas de 20°C máximas que podem chegar aos 36°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores abaixo dos 30%. Entre o final da tarde e o decorrer da noite a aproximação da frente fria aumenta a nebulosidade e causa algumas rajadas de vento, entretanto não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deve mudar o tempo na segunda metade da semana, causando chuvas isoladas, rajadas de vento e declínio das temperaturas. No geral as precipitações devem ser isoladas e insuficientes para repor o déficit hídrico, mas servem para aliviar o tempo seco, aumentando os índices de umidade e melhorando a qualidade do ar.

Na quinta-feira (03) a propagação da frente fria pelo litoral paulista causa muita nebulosidade e chuvas isoladas, que devem ocorrer alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. Estas condições servem para amenizar o calor e o tempo seco dos últimos dias. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 22°C, enquanto a umidade relativa do ar permanece acima dos 60%.