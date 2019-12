São Paulo terá concerto de Natal italiano

SÃO PAULO, 12 DEZ (ANSA) – Como parte das comemorações de fim de ano, o Consulado Geral da Itália em São Paulo promoverá no próximo dia 15 de dezembro seu tradicional “Concerto di Natale”, no Theatro Municipal. A iniciativa, que tem como objetivo desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a toda a comunidade italiana da capital paulista, contará com a presença do maestro Alberto Veronesi e dos solistas Amadi Lagha e Paoletta Marrocu.

Além disso, o evento terá uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, principal formação do Istituto Baccarelli, organização que apoia a transformação social de crianças e jovens por meio de projetos culturais. Com apoio da prefeitura de São Paulo e do Theatro Municipal, o “Concerto di Natale” será realizado no próximo domingo, a partir das 12h (horário local). Os ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos na bilheteria do local. Serviço – Orquestra Sinfônica Heliópolis – Concerto Italiano Local : Theatro Municipal – Praça Ramos de Azevedo, s/nº – Sé Valor: R$20 Duração: 2 horas, com 1 intervalo (ANSA)