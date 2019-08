São Paulo tenta superar falta de artilheiros para voltar a marcar

O São Paulo tenta superar os desfalques dos seus artilheiros para voltar a marcar neste sábado, na partida contra o Grêmio, no Morumbi. Goleadores do elenco com cinco gols cada, Alexandre Pato e Pablo se recuperam de lesão e vão desfalcar novamente a equipe. O ataque é o principal problema para o técnico Cuca, já que Raniel está suspenso e deve ser substituído por Toró.

Após sete jogos consecutivos com pelo menos um gol marcado, o São Paulo voltou a passar em branco no último domingo, na derrota por 2 a 0 para o Vasco. O setor ofensivo tem recebido atenção especial de Cuca, que está satisfeito com a defesa (a terceira melhor do Campeonato Brasileiro, com 11 gols sofridos).

Sem seus artilheiros, o São Paulo busca acabar com um jejum de quatro anos sem vitória sobre o Grêmio. A última vez que a equipe paulista ganhou do time gaúcho foi no dia 13 de setembro de 2015: 2 a 1 em Porto Alegre. De lá para cá, as equipes se enfrentaram seis vezes, com três vitórias do Grêmio e três empates.

Além de encerrar o tabu, o São Paulo tenta voltar a ter vantagem no retrospecto contra o Grêmio na história do Campeonato Brasileiro. A estatística dos duelos entre os times está empatada: são 24 vitórias para cada, além de 15 empates.

Será a primeira vez que o Morumbi receberá uma partida às 11h de um sábado. O São Paulo já jogou em seu estádio neste horário em sete oportunidades, todas no domingo. A equipe conquistou quatro vitórias e três empates, e em seis confrontos foram mais de 40 mil torcedores presentes. Para a partida de hoje, a expectativa é de um bom público novamente. Até a tarde de sexta-feira, haviam sido vendidos mais de 40 mil ingressos.

O São Paulo é o quarto colocado do Brasileirão, com 30 pontos, três a menos do que o líder Flamengo. Já o Grêmio está em 12º lugar, com 21 pontos. O duelo será realizado neste sábado, às 11h, no Morumbi, pela 17ª rodada do campeonato.