São Paulo tenta levar para jogo com San Lorenzo empolgação da torcida com James e Lucas Moura

A torcida do São Paulo não esconde a empolgação com as recentes contratações de James Rodríguez e Lucas Moura. Os reforços deixam o são-paulino esperançoso na luta por títulos na temporada 2023. No último ano, a equipe beliscou o troféu da Copa Sul-Americana com o vice-campeonato. Antes de contar com os contratados, para iniciar sua trajetória no mata-mata do torneio continental, os comandados de Dorival Júnior medem forças com o San Lorenzo, tentando usar a energia dos torcedores como combustível para retomar a boa fase. A bola rola às 19h desta quinta-feira, no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

O São Paulo não vence há três jogos. Depois de eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil e golear o Santos no Brasileirão, a equipe tricolor não reencontrou o bom futebol. Derrotas para o Corinthians e Cuiabá (ambas por 2 a 1) e o empate sem gols com o Bahia frustraram as ambições são-paulinos. No entanto, não há motivo para desespero. O foco segue em conquistar as taças dos torneios mata-mata e garantir uma vaga na Libertadores pelo Brasileirão. Há tempo e agora peças para solucionar problemas e criar alternativas para superar Corinthians e San Lorenzo.

A última vez em que o São Paulo enfrentou o San Lorenzo foi na Libertadores de 2015. Justamente em um grupo também composto pelo Corinthians. Naquela chave, os rivais paulistanos avançaram de fase. O São Paulo bateu o time do papa Francisco em casa por 1 a 0. O placar se repetiu na partida de volta, mas favoravelmente aos argentinos.

Para chegar às oitavas de final da Sul-Americana, o São Paulo liderou o Grupo C de forma invicta. Já o San Lorenzo, ficou apenas na segunda posição do Grupo H, que teve o Fortaleza na ponta. Nos playoffs, o conjunto argentino bateu duas vezes o Independiente Medellín, da Colômbia, equipe egressa da Libertadores. O San Lorenzo vive a mesma seca de vitórias do São Paulo. Perdeu dois jogos do Campeonato Argentino, ante Tigre e Argentinos Juniors, e empatou sem gols com o Platense pela Copa Argentina. O resultado levou o jogo para os pênaltis, com triunfo do time campeão continental de 2014.

James Rodríguez e Lucas Moura não foram inscritos para disputar esta fase da Copa Sul-Americana e também precisam passar por preparos físicos, uma vez que estavam desfrutando período de férias após a disputa da temporada europeia, encerrada em junho. Nas quartas de final, caso o São Paulo avance, os atletas devem estar aptos a disputar posição na equipe titular.

Jonathan Calleri participou das últimas atividades do São Paulo com normalidade e deve compor o comando do ataque tricolor. O argentino havia sentido dores na coxa no jogo com o Corinthians, em que precisou abandonar o campo mais cedo. Juan é uma alternativa.

Diante da queda de rendimento das últimas partidas, Dorival espera que, com Calleri, o grupo retome sua eficácia na conclusão das jogadas. No meio de campo, Gabriel Neves é desfalque certo. Com uma fratura na costela, o uruguaio não está disponível.

“O torcedor pode esperar sempre uma equipe lutando, buscando o resultado do começo ao fim, jogando de maneira organizada, criando e com posse de bola. Pode ter certeza que o torcedor vai se orgulhar dessa equipe em algum momento. Isso vai acontecer. Os jogadores que temos são valentes, vibrantes e vão lutar para estar novamente nas finais da Sul-Americana”, afirmou Dorival na última semana.

