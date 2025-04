São Paulo tenta fazer as pazes com a vitória e recebe Santos sem Neymar

O São Paulo é o único clube do Campeonato Brasileiro que apenas empatou até agora. Neste domingo de Páscoa, o time recebe o Santos, no MorumBis, pela quinta rodada, às 16h (de Brasília). Enquanto os são-paulinos tentam vencer pela primeira vez, os santistas até vêm de vitória, mas lidam com apreensão sobre Neymar, que teve lesão confirmada.

A principal mudança na equipe de Luis Zubeldía será no ataque. Calleri passará por cirurgia no joelho direito durante a semana, após ter rompido o ligamento cruzado anterior (LCA), no duelo contra o Botafogo. A tendência é que o argentino de 31 anos fique fora da temporada.

André Silva deve ser o titular. O atacante quebrou o silêncio sobre as discussões dos são-paulinos, ainda no gramado do Engenhão. Ele minimizou a situação e defendeu que é necessário incomodar-se com erros e derrotas. “Discussões, diálogos internos ou públicos sempre vão acontecer dentro de um grupo que quer sair vencedor”, argumentou.

Para fazer as pazes com a vitória, o São Paulo deposita sua esperança em Ferreirinha. O atacante tem aproveitado as oportunidades na desfalcada equipe de Luis Zubeldía e marcou quatro vezes nos últimos três jogos, além de contribuir para uma assistência diante do Botafogo.

Pressionado, o técnico argentino deve formar o time a partir da defesa, consolidando novamente a linha de três zagueiros. Do meio para frente, também podem ganhar mais chances os garotos integrados à equipe principal nesta temporada, como Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco. O atacante Lucca é a novidade, promovido ao profissional na sexta-feira.

A principal notícia do lado santista é a confirmação da lesão de Neymar. O problema muscular é diferente do que o jogador já havia passado recentemente, mas é decorrente do primeiro diagnóstico, já que o atacante voltou aos jogos ainda em fase de ganho de massa muscular. Não há prazo para que ele volte às atividades junto do restante do time.

A saída do atacante durante a partida contra o Atlético-MG ofuscou o que foi a primeira vitória santista no Brasileirão, após um empate e duas derrotas. Ainda assim, a diretoria avaliou bem o desempenho do interino César Sampaio, o que faz deu tranquilidade na busca por um novo técnico.

Assim como o São Paulo, o Santos tem em um garoto um ‘socorro’ para o clássico. Gabriel Bontempo, de 20 anos e que vem sendo titular, foi peça chave na vitória santista contra o time tricolor no Paulistão. “Tenho boas memórias contra eles. Fui muito feliz naquele jogo, fazendo minha uma estreia na Vila, a primeira partida como titular, ainda fiz meu primeiro gol também e dei assistência”, relembrou.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SANTOS

SÃO PAULO – Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio e Wendell; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Técnico: Luís Zubeldía.

SANTOS – Gabriel Brazão; Léo Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares e Guilherme. Técnico: César Sampaio (interino).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

HORÁRIO – 16h (de Brasília).

LOCAL – MorumBis, em São Paulo.