São Paulo tenta aproveitar péssima fase do América-MG para interromper jejum no Brasileirão

No distante dia 16 de julho, o São Paulo conquistou sua última vitória pelo Campeonato Brasileiro. Em clássico com o Santos, aplicou uma goleada de 4 a 1. Desde então, os comandados de Dorival Júnior não conseguiram ganhar novas partidas do torneio nacional: foram três empates e duas derrotas. Neste domingo, em Belo Horizonte, às 16h, o time tricolor busca se aproveitar da péssima fase vivida pelo lanterna América-MG para pôr um ponto final no jejum.

Diante do resultado negativo em Quito pelas quartas de final da Sul-Americana, Dorival pode optar por um expediente repetido no Brasileirão, poupando parte dos titulares de olho na necessidade de reverter a derrota por 2 a 1 para a LDU. O risco de se aproximar da zona de rebaixamento e ficar mais longe do G-6 também está no cálculo feito pela comissão técnica.

Por uma questão logística, o São Paulo optou por permanecer em Quito até este sábado e realizou treinamento no CT do Independiente del Valle. Da capital do Equador, o time tricolor embarcou em voo fretado direto para Belo Horizonte, palco do jogo pelo torneio nacional.

A expectativa é que Alexandre Pato e James Rodríguez ganhem mais minutos em campo e iniciem o jogo diante do América-MG. O atacante não atuou no meio de semana, enquanto o meia colombiano esteve por um tempo curto e não ganhou grande destaque. Luciano deve formar a dupla de ataque com Pato e ter ainda a companhia do uruguaio Michel Araújo. Wellington Rato e Rodrigo Nestor são alternativas para a armação após cumprirem suspensão contra o Botafogo.

Após o jogo no Equador, Dorival Júnior defendeu seus jogadores e pediu que haja uma mudança na forma como se analisa um resultado no Brasil. Segundo o treinador, independentemente dos atletas que escale, o time deve permanecer com o mesmo estilo.

“Nós temos de mudar esse padrão de achar que alguma coisa deu errado com a nossa equipe para perdermos um jogo. Nós perdemos (para a LDU), porque o adversário foi superior. Nós temos agora de trabalhar muito mais para melhorar daqui para frente”, disse Dorival.

O retrospecto do São Paulo é bastante positivo diante do América-MG. Em 22 confrontos, foram apenas duas derrotas para os mineiros, além de 14 vitória e seis empates. O duelo, porém, encontra um ponto de equilíbrio nos números. Se de um lado está o pior mandante, do outro está um visitante que ainda não venceu fora de casa.

O momento do São Paulo não é dos melhores no Brasileirão, mas o do adversário desta tarde é ainda pior. Com somente dois triunfos no Brasileirão, o América-MG soma míseros 10 pontos. A última vez que comemorou uma vitória no torneio foi no início de junho, diante do Corinthians, há dez partidas. Nem mesmo a troca de Vagner Mancini por Fabián Bustos surtiu o efeito esperado, e o time mineiro está perto de dar adeus à Copa Sul-Americana e à Série A.

