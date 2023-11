São Paulo: tempestades podem chegar a 100 km/h neste sábado, alerta Defesa Civil

Inicialmente, os parques municipais ficam abertos neste sábado, mas o horário de fechamento pode ser antecipado caso recebam alertas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Caso ocorra chuva em grande intensidade no período em que já estiverem fechados, há a probabilidade de o horário de abertura ser alterado no domingo, 19.

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente vai manter todas as equipes de plantão e vai publicar posts nas redes sociais deles alertando sobre uma possível alteração no horário de funcionamento e solicitando que a população atenda aos pedidos dos funcionários dos parques caso o fechamento seja necessário.

C0m informações do Estadão Conteúdo.