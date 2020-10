São Paulo tem sequência decisiva pela frente na Sula e Brasileirão Tricolor encara o Lanús nas duas próximas quartas em busca de uma vaga nas oitavas da Sula. Pelo Brasileiro, mede forças com Flamengo e Goiás e pode encostar nos líderes

O São Paulo do técnico Fernando Diniz enfim vive um bom momento na temporada pós-paralisação. Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e brigando pelas primeiras posições na tabela do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem pela frente uma sequência de quatro partidas decisivas para suas ambições em 2020.

Nas duas próximas quartas-feiras, a equipe do Morumbi mede forças com o Lanús pela Copa Sul-Americana. O São Paulo está na segunda fase do torneio continental e tem o clube argentino pelo seu caminho. A primeira partida, já nesta semana, será disputada fora de casa. Sete dias depois, o Tricolor decide a vaga para as oitavas de final em seu estádio.

Eliminado da Copa Libertadores ainda na fase de grupos, o São Paulo foi direto para a Copa Sul-Americana pelo regulamento da Conmebol. Das 32 equipes participantes, o Tricolor – assim como o próprio Lanús – é um dos poucos clubes já venceram a competição no passado. Por isso e também pela força de seu elenco é apontado como um dos favoritos ao título.

Pelo Brasileirão, o São Paulo também vê a possibilidade de crescimento. O clube é o quinto colocado, com 27 pontos ganhos, mas tem três jogos a menos do que seus adversários. No próximo domingo, fora de casa, o Tricolor encara o embalado Flamengo (vice-líder) na briga pelas primeiras posições na tabela de classificação.

No outro fim de semana, dia 7 de novembro, os comandados de Fernando Diniz medem forças com o lanterna Goiás, em Goiânia, em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Dois triunfos nas partidas longe do Morumbi colocariam o São Paulo na cola dos líderes e ainda com uma partida a menos. Na prática, a equipe voltaria a ser concorrente direta pelo título.

